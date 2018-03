Heidel redet an der Uni

Anzeige

Mannheim.Das Podium ist wieder hochkarätig besetzt: Am Montag, 19. März, diskutieren unter anderem der Schalker Manager Christian Heidel und Hoffenheims Geschäftsführer Peter Görlich an der Universität Mannheim die Frage „Was kann die freie Wirtschaft vom Fußball lernen?“. Organisiert wird die Veranstaltung von der Studierendeninitiative Mannheim Finance & Controlling Club e.V., die schon in den vergangenen Jahren prominente Gäste wie etwa Hannovers Vorstandschef Martin Kind zu Diskussionen ins Mannheimer Barockschloss lotste. Die Runde in diesem Jahr, für die auch Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, der Frankfurter Finanzvorstand Oliver Frankenbach und Düsseldorfs Vorstandschef Robert Schäfer zugesagt haben, beginnt um 19 Uhr im Hörsaal SO108 (Ostflügel der Universität). Die Veranstaltung ist öffentlich und kostet keinen Eintritt.

Das Thema ist brisanter denn je. Einerseits wächst die Fußball-Bundesliga immer weiter und steigerte zuletzt ihre Gesamteinkünfte auf über 2,6 Milliarden Euro, aber bei vielen Fans wird die Entwicklung hin zu mehr Kommerzialisierung äußerst kritisch gesehen – wie sich zuletzt bei den Protesten gegen die neu angesetzten Montagsspiele zeigte. Welche Strategie in diesem Spannungsfeld die beste ist, werden Heidel und Co. am kommenden Montag in Mannheim diskutieren.