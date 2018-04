Heldt greift Grindel an

Anzeige

Hannover.Hannovers Manager Horst Heldt hat DFB-Präsident Reinhard Grindel wegen dessen Reaktion auf die vom Fußball-Bundesligisten geforderte Stellungnahme zum Thema Videobeweis scharf kritisiert. „Die Begegnung mit dem DFB-Präsident. Das war setzen, sechs. Das war ein stückweit von oben herab“, schimpfte Heldt am Donnerstag über Grindel. „Ich habe mich da nicht abgeholt gefühlt und kann mir nicht vorstellen, wenn so etwas der FC Bayern geschickt hätte, dass Herr Grindel so agiert hätte.“

Die Niedersachsen hatten sich nach dem umstrittenen Abseitstor im Spiel gegen RB Leipzig (2:3) schriftlich beim DFB und der Deutschen Fußball Liga über die Handhabung des Videobeweises beklagt. Grindel wies auf einer Podiumsdiskussion in Hannover die 96-Kritik zurück: „Ich kann sagen, was ich davon inhaltlich halte: nichts. Wenn wir bei 95 Prozent richtigen Entscheidungen sind, und dann noch sagen: „Wir lehnen den Videobeweis ab, weil wir die fünf Prozent noch nicht erwischt haben“, das kann ich nicht nachvollziehen.“ dpa