Heller denkt an Wechsel in die USA

Darmstadt.Marcel Heller vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 kann sich einen Wechsel in die USA vorstellen. „Amerika ist für mich ein super Land mit sehr vielen schönen Städten. Das ist für viele Fußballer ein Traum, dort mal zu spielen“, sagte der Flügelflitzer und Fan-Liebling.

Heller, der abgesehen von einem einjährigen Intermezzo beim FC Augsburg seit 2013 für die Lilien spielt, wird im Februar 34 Jahre alt. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wie es danach weitergeht, ist dem Spieler zufolge noch offen. Er fühle sich sehr wohl in Darmstadt, könne sich aber auch vorstellen, eine neue Lebenserfahrung im Ausland zu sammeln.

Nachdem Heller in Darmstadt lange Zeit gesetzt war, hat er in der Hinrunde seinen Stammplatz verloren. „Das war keine leichte Situation für mich. Ich kannte das ja so nicht“, sagte er. Trainer Dimitrios Grammozis habe in dieser Zeit viel mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass er an ihn glaube und von seinen Stärken überzeugt sei.

Im Test nächstes Remis

Aktuell arbeitet Heller mit der Mannschaft im Trainingslager in Spanien daran, sein Potenzial in der zweiten Saisonhälfte wieder besser abrufen zu können. „Ich habe meine Stärke im Eins-gegen-Eins-Spiel nicht so gezeigt, wie ich es kann“, sagte der Profi mit Blick auf die erste Saisonhälfte.

Beim Testspiel am Freitag gegen den schweizerischen Zweitligisten FC Lausanne-Sport wurde Heller nach der Pause eingewechselt. Die Lilien waren nach 20 Minuten dank des Treffers von Nicolai Rapp mit 1:0 in Führung gegangen. Die Eidgenossen drehten dank eines Doppelschlages (29., 32.) die Partie, ehe Ognjen Ozegovic per Strafstoß das Remis sicherstellte (77.).

„Es war ein guter Test, aus dem wir einige Erkenntnisse gewinnen konnten. Man hat natürlich gesehen, dass den Jungs nach den vergangenen Tagen ein wenig die Spritzigkeit gefehlt hat, ich habe aber auch viele Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben“, erklärte Grammozis. Am Dienstag geht es gegen Gaz Metan, einen rumänischen Erstligisten. Es ist die Generalprobe für die restliche Zweitligasaison. Am Mittwoch treten die Darmstädter bei Holstein Kiel an (20.30 Uhr). Nach zuletzt drei Unentschieden würde dem Tabellenzwölften beim -zehnten ein Sieg gut tun. dpa/red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020