Hemsbach bejubelt Meisterschaft

Wallstadt – Hockenheim 2:2 (2:0)

60 Minuten dominierte die SpVgg Wallstadt, vergab aber leichtfertig weitere Chancen. Der FV Hockenheim nahm danach die Einladung zum Toreschießen gerne an.

Friedrichsf. – Phönix 0:2 (0:0)

In einem schwachen, ausgesprochen fairen Sommerkick übertrafen sich der FC Germania Friedrichsfeld und der MFC Phönix in Fehlpässen. Farbe brachte erst der Schiedsrichter in die Partie, der zweimal Gelb-Rot und siebenmal Gelb zeigte.

Lützels. – Neulußheim 4:0 (1:0)

Die TSG Lützelsachsen wahrte durch den Sieg gegen den SC Olympia Neulußheim die Chance auf den zweiten Tabellenplatz. Der SCO liegt auf einem Abstiegsplatz, hat den Klassenerhalt aber in eigener Hand.

FK Srbija – Weinheim II 3:3 (0:1)

Die Platzherren brauchten 60 Minuten und einen doppelten Rückstand, um ins Spiel zu kommen. Dann drehte Anton Markovic mit einem Hattrick die Partie, doch ein individueller Fehler ermöglichte der TSG Weinheim den Ausgleich.

Ed.-Neck. – Rheinau 0:2 (0:0)

Der SC Rot-Weiß Rheinau hätte schon in der ersten Hälfte deutlich führen müssen, nutzte aber seine Chancen nicht. Dennoch war der Sieg bei der DJK/Fortuna Edingen-Neclarhausen nie gefährdet.

Turanspor – Ladenburg 1:6 (0:1)

Von diesem Spiel erreichte uns nur das Ergebnis.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018