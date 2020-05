Herrlich verstößt gegen Auflagen

Augsburg.Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich hat bedauert, dass er während der Hotel-Quarantäne seiner Mannschaft einkaufen war und damit gegen die strengen Auflagen der Deutschen Fußball Liga verstoßen hat. Auch wenn er sich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, könne er dies nicht ungeschehen machen, sagte der 48-Jährige am Donnerstagabend. Er sei in dieser Situation seiner Vorbildfunktion gegenüber der Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden. Herrlich kündigte als Konsequenz an: „Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen.“ dpa

