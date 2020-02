Hertha holt 0:3 noch auf

Düsseldorf.Inmitten des Klinsmann-Chaos hat Hertha BSC immerhin sportlich große Moral bewiesen. Die radikal umgebauten Berliner kamen am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3 (3:3). Ein Eigentor von Erik Thommy (10.) sowie die Treffer der Winter-Neuzugänge Matheus Cunha (66.) und Krzysztof Piatek (75./Foulelfmeter) retteten dem angeschlagenen Hauptstadt-Club einen Punkt. Düsseldorf bleibt trotz der Tore von Kenan Karaman (6. und 45.+1) und Thommy (10.) in großer Abstiegsnot auf dem Relegationsplatz und sechs Punkte hinter Berlin.

Hertha-Trainer Alexander Nouri hatte nach dem desolaten 0:5 in der Vorwoche gegen Köln gleich sieben Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen, zwei davon wegen Gelbsperren. Unter anderem durfte vor 31 632 Zuschauern Torwart Thomas Kraft spielen – der 31-Jährige gehörte in den für Ex-Trainer Jürgen Klinsmann verfassten und vor drei Tagen veröffentlichten Protokollen zu den kritisierten Profis „ohne Mehrwert“.

Als weitere Folge seines Abgangs wird der ehemalige Bundestrainer künftig auch nicht mehr als Experte für RTL arbeiten. Der Sender teilte mit, Klinsmann würde „auf eigenen Wunsch“ nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Coach hatte ab März 2019 im Einsatz. dpa

