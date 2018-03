Herzberger auf der Suche nach einen Torwart

Anzeige

Ried.Drei Nachholpartien hatten am vergangenen Wochenende den Anfang gemacht – am Sonntag geht es in der Fußball-C-Liga mit dem ersten regulären Spieltag des Jahres weiter. Um 13.15 Uhr empfängt die zweite Mannschaft der SG Riedrode die SG Gronau. Ein Heimspiel steht zeitgleich auch der Reserve der Bürstädter Eintracht gegen den SSV Reichenbach II bevor. Das 1b-Team des FV Biblis schaut beim TSV Auerbach II vorbei.

Um 15.15 Uhr ist die SG Hüttenfeld beim SV Zwingenberg gefordert. Birlikspor Biblis ist gezwungenermaßen spielfrei. Der Aufsteiger, der mit einem 2:2 in Zwingenberg in die Restrunde startete, hätte beim SV Schwanheim gespielt. Der Rasenplatz im Bensheimer Stadtteil ist witterungsbedingt jedoch gesperrt worden. Ein Nachholdatum steht noch nicht fest.

SG Riedrode II – Gronau

Die 0:2-Niederlage beim Vorletzten Mitlechtern II hatte Riedrodes neuer Spielertrainer Dirk Horaczek „nicht einkalkuliert“, wie er einräumt: „Mitlechtern hat im Winter den Trainer gewechselt und einige Spieler reaktiviert. Die haben das richtig gut gemacht. Wir sind jetzt mittendrin im Abstiegskampf.“ Für die Heimpartie gegen den Siebten Gronau (29 Punkte) stellt sich der Zehnte (21) auf eine kampfbetonte Angelegenheit ein. „Gronau hat eine gute Spielanlage, kommt aber auch über die Zweikampfhärte. Den Kampf müssen wir annehmen“, betont Horaczek.