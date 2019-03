Heute Urteil zu Polizeieinsätzen

Leipzig.Die Augen sind auf die Gründerstadt des Deutschen Fußball-Bundes gerichtet. In Leipzig wird am Freitag ein Urteil mit höchster Spannung erwartet, das für Städte, Vereine und Verbände sowie für die Deutsche Fußball Liga gravierende Konsequenzen haben könnte. Um 11 Uhr wird der Vorsitzende Richter des 9. Senats am Bundesverwaltungsgericht, Wolfgang Bier, das Urteil verkünden, ob ein Gebührenbescheid der Hansestadt Bremen aus dem Jahr 2015 rechtens war.

„Wir sehen der Entscheidung am Freitag entgegen“, hatte DFL-Präsident Reinhard Rauball am Dienstag nach der sechsstündigen Verhandlung vor dem 9. Senat gesagt und sein Kommen für die Bekanntgabe des Urteils angekündigt. Tendenzen? Dazu wollte sich der 72-Jährige, selbst Jurist, nicht äußern. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hingegen beschrieb seine Gemütslage als „verhalten optimistisch“.

Die entscheidende Frage lautet: Wer soll bei den sogenannten Hochrisikospielen im Fußball für die Kosten der zusätzlichen Polizeieinsätze aufkommen? Es kann sein, dass das Bundesverwaltungsgericht als dritte Instanz, die sich nun damit beschäftigt, ein klares Urteil fällt: Also die Revision der DFL gegen den Bescheid abweist oder ihr stattgibt. Denkbar ist auch, dass das Bundesverwaltungsgericht bestimmte Teile an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückverweist zur weiteren genauen Prüfung. SPD-Politiker Mäurer sprach bereits von einem Grundsatzurteil. Die DFL lehnt eine Beteiligung ab. Sie pocht darauf, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Die Stadt Bremen wies immer wieder auf die Einnahmen der Liga hin und fordert eine Mitbeteiligung. Eine der großen Fragen der Verhandlung war, wie diese letztlich berechnet werden kann.

Dem Gebührenrecht zufolge müssen die Kosten vorhersehbar sein. Weil sich die Zahlen der eingesetzten Beamten aber auch kurzfristig ändern können, scheint das schwierig. Wie werden die jeweiligen zusätzlichen Arbeitsleistungen der Polizei dann berechnet? Und wo hört das sogenannte räumliche Umfeld auf? Bis wohin – Bahnhof, Stadion-Umkreis von ein, zwei oder fünf Kilometern oder mehr – kann der Verein mitverantwortlich gemacht werden?

Unterschiedlich bewerten die Innenminister der Länder die Situation. Roger Lewentz (SPD) , Innenminister von Rheinland-Pfalz, befürwortet eine Kostenbeteiligung der Clubs. „Minister Lewentz unterstützt nach wie vor die Initiative Bremens“, teilte eine Sprecherin mit.

Sein hessischer Amtskollege Peter Beuth (CDU) hatte im Vorjahr erklärt, dass er die Vereine nicht zur Kasse bitten will: „Wenn wir den Fußball bezahlen lassen, dann müssten wir auch andere Sportarten für Polizeieinsätze bezahlen lassen.“ Ähnlich hatte sich Thomas Strobl, Innenminister von Baden-Württemberg im vergangenen Jahr geäußert: „Ein Kostenersatz erhöht die Sicherheit bei Fußballspielen nicht und entlastet auch nicht die Polizei. „Uns geht es um Sicherheit, nicht ums Abkassieren.“ dpa/red

