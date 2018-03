Anzeige

Freiburg.Nur an einem „Ausnahmetag“ kann der SC Freiburg mit dem FC Bayern mithalten. Für den badischen Macher Christian Streich (Bild) schwärmt Münchens Trainer Jupp Heynckes dennoch. „Wenn man jedes Jahr die besten Spieler abgibt und immer wieder eine Mannschaft zusammenstellt, die kompetitiv ist und den Klassenerhalt sichert, dann ist das überragend“, lobte der 72-Jährige vor dem Bundesliga-Duell im Breisgau am Sonntag (18 Uhr/Sky) seinen Kollegen. Streich sei ein „außergewöhnlicher Trainer“.

Streich wird jedoch nicht die besten Erinnerungen an den deutschen Fußball-Rekordmeister haben. Schließlich waren die Badener im Oktober beim FC Bayern zu Gast, als Heynckes seine Trainer-Mission mit einem sehenswerten 5:0 begann. „Wir wollen ein tolles Spiel machen, für uns und unsere Fans“, sagte Streich nun und sprach davon, dass die abstiegsgefährdeten Freiburger gegen den designierten Meister einen „Ausnahmetag“ brauchen, um eine Chance zu haben.

Die Festtage mit spektakulären Siegen gegen den FC Bayern liegen schon mehr als zwei Jahrzehnte zurück. In den vergangenen 22 Jahren hat Freiburg nur ein Bundesliga-Spiel gegen die Münchner gewonnen: Das 2:1 am 16. Mai 2015 durch einen späten Treffer des ehemaligen Bayern-Stürmers Nils Petersen wurde jedoch dadurch vergiftet, dass der Sport-Club eine Woche später abstieg. In Petersen (12 Treffer) und Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (20) trifft nun der aktuell beste deutsche Torjäger der Liga auf den stärksten ausländischen.