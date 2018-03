Heynckes vor Rekord

Anzeige

Istanbul.Uli Hoeneß gönnte sich ein Frühstück, Jupp Heynckes (Bild) blätterte entspannt in einer Zeitschrift. Mit Mia-san-Mia-Gelassenheit hat der FC Bayern das Viertelfinale der Champions League dank eines 5:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel gegen Besiktas Istanbul fest eingeplant. „Da kann nichts passieren, da habe ich keine Sorgen. Wenn wir ein 5:0 nicht mehr verteidigen, dann müssen wir aufhören“, sagte ein genüsslich lächelnder Präsident Hoeneß. Die gefürchtete Hexenkessel-Atmosphäre will der deutsche Fußball-Rekordmeister auch ohne den in München gebliebenen Arjen Robben am Mittwoch (18 Uhr/ZDF) im Achtelfinal-Rückspiel schnell beruhigen.

Heynckes kann in Istanbul mit dem elften Champions-League-Sieg am Stück vor Louis van Gaal und Carlo Ancelotti zum alleinigen Rekordhalter werden. „Wir wollen versuchen mitzunehmen, was mitzunehmen ist mit Jupp Heynckes, dann wird man weitersehen“, sagte Rummenigge in der Trainerfrage und verfolgt entspannt dessen Zukunftsplanung. „Er hat ja letzte Woche die Rolle rückwärts gemacht. Jetzt warten wir mal in aller Ruhe ab.“ Zuletzt hatte Heynckes überraschend erklärt: „Ich habe bislang noch nie definitiv gesagt, dass ich am 30. Juni aufhören werde.“