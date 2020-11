Hirnblutung bei Maradona

La Plata.Die argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona muss wegen einer Gehirnblutung operiert werden. „Es handelt sich um ein subdurales Hämatom. Das ist ein Routineeingriff. Ich und mein Team werden ihn operieren“, sagte Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque am Dienstag im Sportsender TyC Sports. Ein subdurales Hämatom ist eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn.

Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Maradona soll noch am Dienstag (Ortszeit) operiert werden. An seinem 60. Geburtstag am Freitag hatte Maradona bereits angeschlagen gewirkt. Vor dem ersten Spiel seines Vereins Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause kam er zwar kurz ins Stadion, um Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen. Er musste jedoch von zwei Begleitern beim Gehen gestützt werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020