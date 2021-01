Hitzlsperger wehrt sich

Stuttgart.Inmitten der Datenaffäre und des Machtkampfs beim VfB Stuttgart hatte sich Vorstandschef Thomas Hitzlsperger (Bild) auf diesen Termin akribisch vorbereitet. Kurzfristig lud er zu einer Pressekonferenz ein und wehrte sich am Sonntag entschieden gegen Vorwürfe. „Konkret wird mir vorgeworfen, ich sei gegen Offenheit, Transparenz und Aufklärung in der Datenschutzthematik. Manche sagen sogar, ich würde die Aufklärung verschleiern oder behindern“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler. Seine Verteidigungsrede bildete den Abschluss einer sportlich enttäuschenden und für die Führungsebene ohnehin turbulenten Woche.

Wieder einmal drängte die Vereinspolitik das Geschehen auf dem Platz und diesmal das 1:2 am Samstag beim SC Freiburg in den Hintergrund. Lange habe er geschwiegen, sagte Hitzlsperger. Jetzt aber sei aus seiner Sicht der richtige Zeitpunkt, sich zu äußern. „Es kann nicht sein, dass die letzten sechs, sieben Tage plötzlich all das infrage stellen, was ich mein ganzes Leben gemacht habe“, sagte er.

Ruf ramponiert

In den vergangenen Tagen und Wochen war der Ruf des früheren Meisterspielers des VfB erheblich ramponiert worden. Hintergrund ist zum einen die Datenaffäre, die den Verein belastet. Zwischen 2016 und 2018 sollen vom VfB Mitgliederdaten an Dritte weitergereicht worden sein – unter anderem, um die im Sommer 2017 beschlossene Ausgliederung der Profiabteilung voranzutreiben. Die Kanzlei Esecon ist mit der Aufklärung beauftragt. Ein Zwischenbericht war in den vergangenen Tagen nach außen gedrungen.

„Wenn der Abschlussbericht von Esecon auf dem Tisch liegt, werden wir die Sachlage nüchtern prüfen und auf Basis der Fakten Entscheidungen treffen. Wir werden, wenn es notwendig ist, Konsequenzen ziehen“, kündigte Hitzlsperger an: „Fehlverhalten oder womöglich strafbares Verhalten wird sanktioniert.“ dpa (Bild: dpa)

