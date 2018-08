Hoeneß-Abrechnung mit Forderungen

Berlin.Die Rufe nach radikalen Veränderungen in der Fußball-Nationalmannschaft und beim DFB werden lauter. Joachim Löw will den Verbandschefs am Freitag in München die Konsequenzen aus dem noch immer schmerzenden WM-Debakel präsentieren. Uli Hoeneß hat schon vorher weitreichende Maßnahmen gefordert. Das Vorrunden-Aus in Russland sei „ein Alarmzeichen“ gewesen, erklärte der Präsident des deutschen Branchenführers FC Bayern und regte drastische und ungewöhnliche Schritte an.

Die Nationalmannschaft solle „vielleicht aus dem Deutschen Fußball-Bund herausgelöst“ und mit einem „professionellen Management“ ausgestattet werden, sagte Hoeneß im TV-Sender Sky. „Denn der Geldgeber für den DFB ist ja die Nationalmannschaft.“ Die DFB-Führung um Präsident Grindel könne als Aufsichtsrat fungieren.

Löw habe angesichts eines laufenden Vertrages bis zur nächsten WM 2022 in Katar und wegen der vorangegangenen Erfolge als Bundestrainer eine Chance zum Neubeginn verdient, betonte Hoeneß: „Er hatte einen Bonus.“ Aber auch der in Russland gestürzte Weltmeistercoach Löw müsse „sich hinterfragen, ob nicht das eine oder andere schiefgelaufen ist. Und es müssen klare Zeichen gesetzt werden in den nächsten zwölf Monaten, ob die Konsequenzen aus dem Debakel gezogen wurden“, sagte Hoeneß.

„Ich finde es klug, dass man zuerst in Ruhe die Analyse macht“, betonte der Weltmeister von 1974. Der 58 Jahre alte Löw müsse aber auch schnell wieder erfolgreiche Arbeit leisten. Der DFB könne „immer noch reagieren“, ergänzte der Bayern-Boss: „In zwei Jahren ist eine Europameisterschaft, bis dahin muss er die Mannschaft wieder in Schwung gebracht haben.“ Ansonsten geht der Bayern-Präsident davon aus, dass Löw dann selbst entsprechende Konsequenzen ziehen würde. „Er wird jetzt hart arbeiten und sonst sagen: Arrivederci!“

Verbandschef Reinhard Grindel gibt bereits vor dem Auftritt von Löw vor dem DFB-Präsidium die Prämissen vor. Weg mit dem künstlichen Brimborium rund um das Nationalteam, mehr Stolz auf das Auswahltrikot, eine klare Philosophie auf dem Rasen. Fehler räumte Grindel im Umgang mit Mesut Özil ein. Einen eigenen Rücktritt schließt der DFB-Präsident aber aus. „Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen“, sagte Grindel. „Dass er sich vom DFB im Stich gelassen fühlte, tut mir leid.“

Klare Worte zur Münchner Zukunft

Klartext sprach der 66-jährige Hoeneß auch zur Zukunft des FC Bayern mit ihm an der Spitze. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (62) und er dürften ihre Führungsämter beim sportlich und wirtschaftlich stärksten deutschen Verein keinesfalls gleichzeitig aufgeben. „Das wäre sehr unklug. Das können wir dem Verein nicht antun“, sagte Hoeneß. Er sprach von einer Lücke, die bei der Zäsur an der Clubspitze ohnehin „extrem und sehr groß sein“ werde. „Das wird eine schwierige Zeit“, prophezeite der Präsident für die Zeit nach Rummenigge und Hoeneß.

Vehement plädiert Hoeneß trotz immer höherer Summen im Profifußball für einen eigenen Münchner Weg. „Ein Spieler, der 200 Millionen Euro kostet und 50, 60, 80 Millionen Euro im Jahr verdient – das kann der FC Bayern irgendwann machen, aber ich mache das nicht mit.“ Ein positiver Jahresabschluss sei ihm wichtiger als ein mit roten Zahlen erkaufter Erfolg. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018