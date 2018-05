Hoeneß gegen große Transfers

Anzeige

Berlin/München.Jupp Heynckes wurde auch ohne den großen Abschiedstriumph im DFB-Pokal lautstark mit „Jupp, Jupp, Jupp“-Rufen und einem weiten Fahnenmeer in Rot und Weiß gefeiert. Ein letztes Mal stand der 73-Jährige auf dem Münchner Rathausbalkon im Mittelpunkt. „Ein großes Dankeschön an Euch und an meine Mannschaft“, rief der scheidende Tripletrainer von 2013 den offiziell rund 15 000 Anhängern auf dem Marienplatz zu.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge pries die Verdienste von Heynckes. „Es ist wichtig, dass man diesen Mann ehrt“, sagte Rummenigge. Er blickte auch auf das 1:3 im Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt zurück. „Ich glaube, es ist wichtig, dass man aus den Niederlagen immer die richtigen Lehren zieht“, betonte der Vorstandschef. Den Spielern, die alle in Tracht gekommen waren, war die Enttäuschung über die Pokalschmach immer noch deutlich anzusehen.

Auch die geplante Titelparty war nach der Pokalsensation nicht richtig in Schwung gekommen. Emotional war’s trotzdem. Zu den Klängen von „Time To Say Goodbye“ hielten die Edelfans beim nächtlichen Bayern-Bankett Schals mit der Aufschrift „Jupp, Jupp, Jupp“ in die Höhe. Der 73-Jährige und seine mit betretenen Mienen auf der Bühne aufgereihten Stars steckten noch mitten in der Frustbewältigung. „Es gibt so Tage, die sind gebraucht“, haderte Heynckes nach dem letzten Spiel seiner herausragenden Karriere. „Mit 73 Jahren weiß man nicht, wie lange man noch zu leben hat. Ich möchte ab nächster Woche wieder mein Leben genießen.“