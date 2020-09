Hoeneß wettert gegen „Piranha“

München.Uli Hoeneß war in Plauderlaune – und so flackerte auch die Abteilung Attacke mehrmals auf. Zur speziellen Zielscheibe des Bayern-Machers a. D. wurde am Sonntag zum 25-jährigen Jubiläum des Fußball-Talks „Doppelpass“ im TV Sender Sport1 der Spielerberater Pini Zahavi. Diesen betrachtet er als das größte Hindernis bei der seit Monaten angestrebten Vertragsverlängerung mit David Alaba.

Alaba ist beim Triple-Gewinner FC Bayern die spannendste Personalie auf einem von der Corona-Krise geprägten Transfermarkt. „Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater“, äußerte Hoeneß über den 77 Jahre alten Zahavi, der angeblich für eine Unterschrift Alabas unter einen neuen Vertrag für sich selbst ein Honorar „im zweistelligen Millionenbereich“ verlange: „Es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. David ist ja schon beim besten Verein der Welt.“ Hoeneß verriet, dass der seit dem 16. Lebensjahr für den FC Bayern auflaufende Alaba einen Vier- oder Fünfjahresvertrag erhalten soll. Der Verein will ihn aber nicht zum Spitzenverdiener machen, was ein Jahressalär von über 20 Millionen Euro bedeuten würde. Es gehe auch darum, dass die Gehaltsstruktur nicht durcheinandergerate. Torjäger Robert Lewandowski (32) und Torhüter Manuel Neuer (34) seien „das Maß aller Dinge. Darüber geht nichts“, sagte Hoeneß deutlich.

Thiagos Zukunft offen

„Die letzten ein, zwei, drei Millionen Euro machen ihn nicht glücklicher“, sagte Hoeneß zu den Forderungen der Alaba-Partei. Alle im Verein hofften, dass der 28-Jährige bleibe. Alabas Vertrag beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni 2021 aus, was den Poker stark beeinflusst. „Der Super-Gau wäre – und das ist das Ziel von Herrn Zahavi –, David nächstes Jahr vom FC Bayern ablösefrei loszulösen. Das muss der FC Bayern unbedingt verhindern“, sagte Hoeneß. Unter Trainer Hansi Flick ist der Österreicher vom einstigen Außenverteidiger zum anerkannten Abwehrchef aufgestiegen.

Flick beobachtet insbesondere die Personalien Alaba und Thiago, der Wechselambitionen hegt, besonders aufmerksam. Der Triple-Coach mahnte gerade erst, „dass wir nachlegen, wenn wir Spieler verlieren, damit wir zumindest eine gute Qualität in der Breite haben“. Für die neue Saison plane er aktuell noch mit beiden Leistungsträgern.

Mittelfeldspieler Thiago, dessen Vertrag ebenfalls 2021 endet, hatten die Bayern laut Hoeneß vor Monaten „ein super Angebot über vier Jahre“ gemacht. Der Spanier sagte erst zu, strebt aber inzwischen doch eine Veränderung an. Der FC Liverpool und Manchester City gelten als Ziele. Beide Premier-League-Clubs „blufften“ aktuell, polterte Hoeneß: „Sie versuchen, uns jetzt zu erpressen, um dann ein billiges Angebot hinzuhauen.“ Zum Ende der Transferfrist am 5. Oktober müsse sich der FC Bayern dann die Frage stellen, ob man sich das gefallen lasse oder Thiago trotz auslaufenden Vertrages nicht ziehen lasse.

„Da beginnt im Moment ein Stil auch unter großen Clubs sich breitzumachen, den ich so nicht gekannt habe“, sagte Hoeneß nach über 40 Jahren im Profigeschäft. Er selbst sieht den FC Bayern personell gut genug aufgestellt, um auch das Mammutprogramm der kommenden Monate bewältigen zu können.

Nach dem Triple bestehe zudem kein Handlungsdruck. „Man kann experimentieren mit drei Titeln“, meinte Hoeneß am Sonntag. Er verwies auf etliche Talente vom eigenen Campus, und notfalls könne man auch im Winter mögliche „Lücken schließen“. dpa

