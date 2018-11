Hoeneß wirbt um Kahn

München.Die große Kampfansage an Borussia Dortmund gab es von Uli Hoeneß als Abteilung Attacke des FC Bayern nicht – aber viele Versprechen für die Zukunft. Trotz neun Punkten Rückstand auf den Rivalen und aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter setzt der Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf ein Happy-End in einer aktuell äußerst kniffligen Saison. „Das wird ein schweres Jahr, auch wenn die Messe noch nicht gesungen ist“, sagte der 66-Jährige bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Freitagabend in München. „Wir haben festgelegt, dass wir erstmal alle hart arbeiten und dass wir die Situation in dieser Saison richtig gelöst bekommen. Dann werden wir durchaus die Chance haben, diese Saison sehr gut abzuschneiden – und dann alle Kraft in die Zukunft“, verkündete Hoeneß vor 1682 Mitgliedern.

Der Präsident, dessen Wiederwahl erst in einem Jahr ansteht, versprach Investitionen „in größerem Stile“ in den Kader und bestätigte die Gedankenspiele um einen Führungsposten für Oliver Kahn. „Ich kann Ihnen versichern, dass der Name Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt. Aber das ist kein Thema für heute und morgen, aber für die nächsten sechs bis zwölf Monate“, sagte Hoeneß, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats ist.

Erst einmal hofft Hoeneß noch vor Weihnachten auf eine Vertragsverlängerung von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Ihm könnte irgendwann Kahn folgen, der sich aber selbst noch nicht öffentlich geäußert hat. Hoeneß sagte, dass der Aufsichtsrat das Thema Kahn im Februar erörtern wolle. Zu Trainer Niko Kovac sagte Hoeneß: „Ich finde, dass er eine Chance verdient hat“, forderte Hoeneß. Es sei nach intensiven Gesprächen zu einem „Schulterschluss“ zwischen Mannschaft und Trainer gekommen. dpa

