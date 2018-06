Hoffenheim bei Bayern – ein „sehr schöner Auftakt“

Anzeige

Frankfurt.„Ich finde, es ist ein sehr schöner Auftakt“, sagte Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann im vereinseigenen TV-Sender „TSGTV“ mit Blick auf das Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. Die Hoffenheimer müssen im ersten Spiel am Freitag, 24. August, beim Deutschen Meister in München antreten. Der Deutsche Pokalsieger, Eintracht Frankfurt, muss am 25. August zum Bundesligaauftakt beim SC Freiburg auflaufen, Mainz 05 beginnt beim VfB Stuttgart.

Am ersten Spieltag dieser 56. Saison duellieren sich zudem in einem brisanten Match Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Saison endet nach 34 Spieltagen am 18. Mai 2019. Am letzten Spieltag empfangen die Münchner den DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt.

Attraktiver Saisonbeginn

Gegen „die Übermannschaft“ rechnet sich Hoffenheim-Trainer Nagelsmann, der im kommenden Sommer zu Leipzig wechseln wird, einiges aus. Da der Gegner nach der WM mit einigen Nationalspielern aus der Vorbereitung komme, seien die Chancen vielleicht ein bisschen größer als im Laufe der Saison.