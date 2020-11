Hoffenheim peilt vorzeitiges Weiterkommen in der Europa League an

Hoffenheim.Erstmals die K.o.-Runde auf internationaler Bühne erreichen - dieses Ziel rückt für die TSG 1899 Hoffenheim immer näher. Mit einem Unentschieden beim FC Slovan Liberec im vierten Gruppenspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) wäre der Fußball-Bundesligist schon weiter. «Die Jungs sind so heiß darauf, das klar zu machen. Da braucht es keine extra Motivation», sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Der 38-Jährige hofft ebenso wie seine Mannschaft auf einen richtig «großen Gegner» nach der Vorrunde.

Mit den Siegen gegen Roter Stern Belgrad, bei KKA Gent und im Hinspiel beim 5:0 gegen Liberec mit 15 coronabedingten Ausfällen beim Gegner haben die Kraichgauer eine ausgezeichnete Grundlage. Mit neun Punkten und 11:1 Toren steht Hoffenheim nach drei Gruppenspielen in der Europa League am besten von allen 48 Teilnehmern da. Unter Chefcoach Julian Nagelsmann war der Verein einst in der Europa League und dann in der Champions League nach der Vorrunde ausgeschieden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020