HSV hilft nur noch Wunder

Frankfurt/Hamburg.Christian Titz schaute kurz zur Seite, unterbrach seine Spielanalyse aber nicht. Bei der Pressekonferenz nach dem 0:3 des Hamburger SV bei der Frankfurter Eintracht lief ein Fernseher mit einer kurzen, unüberhörbaren Zeitversetzung mit. Manch ein Pressevertreter verdrehte schon genervt die Augen – doch Titz, der aus Mannheim stammende Coach des taumelnden Dinos, legte eine Coolness an den Tag, die man beim krisengeschüttelten Bundesliga-Gründungsmitglied lange vermisst hatte.

Die innere Ruhe, die der 47-jährige Kurpfälzer nicht nur in dieser Situation ausstrahlte, kann dem HSV im Angesicht des nahenden Absturzes in die Zweitklassigkeit nur gut tun. Die Tatsache, dass der HSV die sportliche Rettung jetzt nicht mehr selbst in der Hand hat, überspielte der frühere U-21-Trainer der Hanseaten denn auch mit einer gesunden Portion Zweckoptimismus. „Alle glauben noch daran. Wir wissen, dass im Fußball alles möglich ist. Ich traue meiner Mannschaft zu, dass wir das Spiel gewinnen. Und dann schauen wir, was in den anderen Stadien passiert“, erklärte Titz und betonte: „Wir wissen, dass es im Hinblick auf die Gesamtsituation nicht gut für uns ausgegangen ist. Die Mannschaft wird sich aber nicht hängen lassen.“ Tatsächlich muss schon ein mittelgroßes Fußballwunder geschehen, um den ersten Bundesliga-Abstieg des polarisierenden Traditionsvereins zu verhindern. Am Samstag muss Hamburg unbedingt einen Heimsieg gegen die Mönchengladbacher Borussia landen, die noch auf den Einzug in die Europa League hofft. Dem Drittletzten VfL Wolfsburg, der eine um zehn Treffer bessere Torbilanz aufweist, reicht schon ein Remis im Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden 1. FC Köln.

Mehr als Platz 16 ist für den HSV in dieser Saison nicht mehr drin. Völlig ausgeschlossen ist dieses Szenario allerdings nicht. Die seit vier Begegnungen sieglosen „Wölfe“ zeigten beim 1:4 in Leipzig die nächste blutleere Vorstellung. Das direkte Duell gegen den HSV hatten die Niedersachsen vor einer Woche mit 1:3 verloren.