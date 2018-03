HSV: Walace provoziert erneut

Anzeige

Hamburg.Mittelfeldspieler Walace vom Hamburger SV droht nach der Strafversetzung in die Trainingsgruppe der U-21-Mannschaft weiterer Ärger. Anstatt am Sonntag am Auslaufen des Regionalliga- Teams teilzunehmen, flog der Brasilianer zu einem Kurztrip nach Mailand. Um das öffentlich mitzuteilen, postete er auf Instagram Fotos von sich aus der oberitalienischen Stadt.

Ursprünglich sollte es in der dieser Woche ein Gespräch mit Trainer Christian Titz über Walaces Wiedereingliederung in den Profi-Kader geben. Das hat sich erledigt. Stattdessen muss der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler eine weitere Strafe befürchten. „Da gibt es morgen ein Gespräch. Dann wird das vom Verein sanktioniert“, sagte Titz. Wer die Grundregeln nicht einhalte, für den werde es schwer, so der Coach. Spekuliert wird, ob der Brasilianer seinen Rauswurf provozieren will. dpa