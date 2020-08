Hütter dicht vor neuem Vertrag

Frankfurt.Die Vertragsverlängerung von Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt „hängt an nicht viel“. Dies sagte der 50 Jahre alte Österreicher am Freitag. Sein Kontrakt läuft am 30. Juni 2021 aus. Zuletzt hatte Hütter erklärt, die Vertragsverlängerung „sei keine Formsache“ und es gebe noch Klärungsbedarf. Das Wichtigste, sagte Hütter nun, sei, „dass die Gespräche auf einem sehr hohen Niveau sind“. Es gebe aber „keine neue Wasserstandsmeldung“.

Angesprochen auf die lange Transferperiode bis 5. Oktober gab sich der Eintracht-Coach optimistisch, dass sich für seinen Kader noch etwas ergibt: „Ich denke, dass bei vielen Vereinen hinten runter noch etwas abfällt, was vielleicht für uns interessant ist“. Wichtig sei, dass die Mannschaft auf fast allen Positionen doppelt besetzt ist. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020