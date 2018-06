Hundertausende Sicherheitskräfte stehen parat

Anzeige

Die haben zur großen Mobilmachung gerufen. Waren für Olympia zwischen 50 000 und 70 000 Sicherheitskräfte abgestellt, dürften es dieses Mal Hunderttausende sein. Allein 40 000 Mann schickt der Zivilschutz, dazu kommen 14 000 Mann von privaten Sicherheitsorganisationen. Polizei, Nationalgarde, Armee und Geheimdienst sind da noch gar nicht dabei.

Für Spahn zählt in erster Linie, dass die „höchsten Sicherheitsstandards“ auch tatsächlich umgesetzt und die Besucher und Teilnehmer dabei so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Auf einige Unannehmlichkeiten müssen sich die WM-Touristen, denen erstmals eine Fan-ID zugeteilt wurde, beim Besuch der Spiele dennoch einrichten. Denn es gibt mehrere Sicherheitsringe um die Stadien – und damit auch mehrere Kontrollen.

Doch reicht das aus, um auch potenzielle Gewalttäter in den Griff zu bekommen? „Ich glaube, das ist sehr gut unter Kontrolle. Es gibt sehr gute präventive Konzepte. Ich sehe das Risiko als gering an, dass wir Hooligan-Ausschreitungen wie in Marseille auch in Russland erleben werden“, sagt Spahn. Bei der EM 2016 hatten russische Krawallmacher in der südfranzösischen Hafenstadt beim Spiel gegen England für hässliche Bilder gesorgt, die sich nicht wiederholen sollen.

Auch das Thema Terrorismus steht auf der Agenda ganz weit oben. Schließlich befindet sich Russland in vielen politischen Konflikten – sei es in Syrien, der Ukraine oder im Nordkaukasus. Allein für den Schutz Kaliningrads von See her sind ein Zerstörer, zwei Fregatten, vier Korvetten und zwei schnelle Anti-Terror-Boote im Einsatz, dazu Luftabwehrsysteme und Panzer.

Zweifel an der Sicherheit hat Spahn daher nicht. „Die Terrorgefahr ist ähnlich hoch, vielleicht sogar insgesamt gesehen etwas geringer als in Frankreich, England oder Deutschland“, betont der 57-Jährige. Können die deutschen Fans also ohne Furcht nach Russland reisen? „Absolut“, sagt Spahn.

