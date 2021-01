Huntelaar vor Rückkehr

Gelsenkirchen.Torjäger Klaas-Jan Huntelaar (Bild) hat sich offenbar für eine Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 entschieden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der 37-Jährige stand am Sonntag schon nicht mehr im Kader seines bisherigen Vereins Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Rotterdam (1:0), fehlte aber offiziell wegen einer Wadenverletzung. Trainer Erik ten Hag deutete nach dem Sieg einen baldigen Wechsel Huntelaars an. „Wie Sie wissen, spreche ich immer noch manchmal mit ihm. Aber wenn wir Neuigkeiten haben, bringen wir sie raus. So machen wir das immer“, sagte ten Hag.

Auch die Schalke-Verantwortlichen wollten noch keinen Vollzug vermelden. „Es ist natürlich Thema bei uns, aber konkret kann man noch nichts sagen“, sagte Trainer Christian Gross beim Pay-TV-Sender Sky kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Begegnung am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (1:3). Es seien noch ein paar Details zu klären, meinte der Coach. Sportvorstand Jochen Schneider sagte: „Wir werden dann was verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt.“ Zeitlich wollte sich Schneider jedoch nicht festlegen: „Die nächsten Tage, vielleicht.“

Huntelaar hatte bestätigt, dass Schalke sich gemeldet habe. „Ich muss das jetzt überlegen“, sagte er. „Bei Ajax habe ich sechseinhalb Jahre gespielt, bei Schalke sieben Jahre. Es sind zwei schöne Clubs.“ Es sei so, „als ob man sich zwischen zwei Kindern entscheiden muss“. Er hatte von 2010 bis 2017 126 Pflichtspiel-Tore für Schalke erzielt und soll den Tabellenletzten vor dem drohenden Abstieg bewahren. dpa

