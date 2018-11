Saarlouis.Versuchen Sie mal, ein Treffen mit Reiner Calmund zu organisieren. Das Freizeichen ertönt oft nur ein- oder zweimal, bis der ehemalige Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen abnimmt. Dann wird man vertröstet. „Pass op’ Jung. Jerade is janz schlecht“, hieß es oft: „Rufen Sie die Tage noch mal an.“

Ein Treffen in den nächsten Tagen? „Quasi unmöglich.“ Calmund ist kurz vor seinem 70. Geburtstag am Freitag kein bisschen ruhiger geworden. Es kommt dann immerhin ein schriftliches Interview zustande. Es ist zwar schon mehr als 14 Jahre her, dass Calmunds Karriere im Profifußball bei Bayer 04 zu Ende ging. Doch seine Umtriebigkeit ist seitdem gefühlt genauso hoch geblieben wie sein Gewicht. Calmund sei damals schon ein „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“ gewesen, wie der „Kicker“ ihn kurz vor seinem runden Geburtstag beschreibt. Der 69-Jährige selbst sagt über sich: „Ich bin hyperaktiv, Zeit meines Lebens.“ Und: „Für den Ruhestand bleibt immer noch Zeit.“

„Vizekusen“ nagt noch an ihm

Diese Zeit hat er bisher noch nicht gefunden, weil er sie auch nie gesucht hat. Als im Sommer 2004 seine Zeit in Leverkusen endet, widmet Calmund sich neuen Projekten: Seitdem schrieb er zwei Bücher, trat in Kochshows auf, hielt Vorträge und ließ die Öffentlichkeit über das Fernsehen an den Versuchen zu einer Diät teilhaben. „So einen gewalkten Halbmarathon in der Elefantenklasse, während links und rechts die Gazellen dich überholen – das hat schon etwas“, sagt er. Gelassenheit und Humor sind ihm mit zunehmendem Alter nicht verloren gegangen. Auch die Sprüche sind geblieben. Calmund ist mit sich im Reinen.

Dabei ist auch beim „Rentner mit den 13 Jobs“ („Die Welt“) nicht immer alles so gelaufen, wie er sich das gewünscht hätte. Die Hintergründe seines plötzlichen Abschieds von Bayer Leverkusen 2004 sind bis heute nicht vollumfänglich bekannt. Zudem ärgert es ihn immer noch, dass der Club sich während seiner Zeit einen Namen als „Vizekusen“ machte, weil er mehrere Male nur ganz knapp den Meistertitel verpasste. In Calmunds Erinnerung an Leverkusen bleibt vor allem, was er aus dem Werksverein gemacht hat: ein etabliertes Mitglied der Bundesliga.

„Der Reiner ist mehrfach chemisch gereinigt“, sagt sein langjähriger Wegbegleiter und Freund Christoph Daum. Das bedeutet: Calmund ist mit allen Abwassern gewaschen. Mit den Verpflichtungen von späteren Weltklasse-Spielern wie Lucio, Emerson oder Zé Roberto bescherte „Calli“ den Leverkusenern nicht nur spielerischen Glanz, sondern teils sensationelle Erlöse beim Verkauf.

Auf den Feiern zu seinem runden Geburtstag werden einige dieser Geschichten bestimmt wieder aufkommen. Calmund hat doppelt eingeladen: Am Freitag den engsten Familienkreis, die eigentliche Sause steigt am Sonntag. Dann sind Freunde, Familie und Weggefährten aus vielen Jahren Profifußball ins Phantasialand eingeladen, einen Freizeitpark in der Nähe von Köln. dpa

