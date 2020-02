„Im Fußball kann ich zu meinen Traumata stehen“

Frankfurt.Ein Jahr lang hat sich Daniel Cohn-Bendit mit dem französischen Sportjournalist Patrick Lemoine getroffen. Um über sein Leben zu sprechen und über den Fußball zu sinnieren. Und beides immer auch politisch zu betrachten. Denn die Politik gehört zu ihm wie sein Spitzname „Dany le Rouge“ (der rote Dany), den er seit über 50 Jahren trägt. Seit 1968, als er im Mai im Pariser Stadtteil Nanterre die Studentenrevolte anführte, die Frankreichs Gesellschaft umwälzen wollte.

Die Tonbänder Lemoines zeichneten die Erzählungen der 68er-Ikone für seine Autobiografie „Unter den Stollen der Strand“ auf, eine Anlehnung an den berühmten Spruch der 68er „Unter dem Pflaster liegt der Strand“. Mit jedem Gespräch nahmen längst verblasste Erinnerungen neue Farbtöne an. Gedanken über Identität und Identifikation keimten in ihn auf. Über das urmenschliche Gefühl, dazugehören zu wollen.

Für Frankreich und die Eintracht

„Im Fußball kann ich zu meinen eigenen Traumata stehen“, sagt er dieser Redaktion. Politisch, da sei er immer Europäer gewesen. Mehr noch: „Ich habe immer alles dafür getan, um diese deutsch-französischen Dramen, die es gab, zu überwinden.“ Nach Anpfiff eines Spiels sieht das anders aus. „Es gibt persönliche Traumata, die ,verarbeite’ ich, indem ich mich beim Fußball gehen lasse. Ich bin immer für Frankreich und gegen Deutschland“, sagt der 74-Jährige. Cohn-Bendits Eltern waren Juden und flohen 1933 aus Berlin. Zunächst lebten sie in Paris, später in Südwestfrankreich, wo Daniel Cohn-Bendit im April 1945 geboren wurde.

Und doch beobachte er beim Fußball im Kleineren, in den Städten, etwas ungeheuer Einendes, Verbindendes. „Das Faszinierende an der heutigen Zeit ist die Identifikation einer Stadt mit einem Verein. In Frankfurt, wo ich lebe, passiert das bei der Eintracht“, sagt Cohn-Bendit, der in der Mainmetropole ehrenamtlicher Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten war. Bekleidet mit Fan-Insignien – einem Trikot, einem Schal oder einer Mütze – gehöre man einfach dazu. „Niemand fragt, woher du kommst, wohin du willst. Jeder, der diese Eintracht-Zeichen trägt, wird sofort akzeptiert. Wie viele deutsche Spieler in der Mannschaft spielen, ist den Fans egal“, sagt Cohn-Bendit, der selbst nur noch selten ins Stadion geht.

„Ich bin mit dem Alter bequemer geworden, deshalb habe ich auch vor zehn, 15 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen.“ Früher stand er häufig mit Joschka Fischer auf dem Platz. Oder wie Cohn-Bendit sagen würde: „Er stand mit mir auf dem Platz. Er gehörte zu der Gruppe von Leuten, die sich jeden Samstag auf dem Platz ausgetobt haben.“

Für sein Buch dachte Cohn-Bendit auch über die Grenzen des Fußballs nach: über das Verhältnis von Politik und Sport, über öffentliche Äußerungen von Sportlern und das Verhalten von Funktionären. „Das ist der Widerspruch des ganzen Buchs, darüber sinniere ich.“ Über das, was ihn am Fußball fasziniert – und abstößt. Etwa, dass Fußballer dazu angehalten werden, sich mit politischen Statements zurück zu halten. „Sie müssen sich äußern, und zwar nicht nur wenn es um Rassismus geht, sondern ganz allgemein zu politischen Fragestellungen und Entwicklungen. Jeder hat diese Freiheit und muss sie auch wahrnehmen.“

Cohn-Bendit geht noch weiter, er fordert eine klare gesellschaftliche Positionierung, eine Abkehr von alten „Idealen“: „Ich würde mir wünschen, dass mehr Fußballer Äußerungen bringen würden, um die Verklemmung, die im Fußball in Sachen Homosexualität herrscht, zu überwinden.“

Vorbild Megan Rapinoe

Im Frauenfußball sei man da viel weiter. Als Lichtgestalt beschreibt Cohn-Bendit die amerikanische Fußballerin Megan Rapinoe. Die Unterstützerin der Schwulen- und Lesbenbewegung ist für ihre kritischen Worte gegenüber US-Präsident Donald Trump bekannt. Ein Vorbild, meint Cohn-Bendit. Erfrischend ehrlich.

Anders bei den Herren. Hier beobachtet Cohn-Bendit quer durch alle Lager widersprüchliches Verhalten. „Es ist verlogen, wenn Funktionäre sagen, man müsse Politik und Sport trennen“, sagt Cohn-Bendit. Denn gleichzeitig organisieren sie eine WM in Russland und die Gruppenauslosung findet im Kreml statt. In Katar werden Arbeiter beim Stadionbau für die WM 2022 ausgebeutet.

„Ich wünsche mir eine ganz klare Regelung für die ganzen Finanz-Machenschaften und eine Regelung, dass die Fußballerinnen und Fußballer zu selbstbewussten Staatsbürgern werden, dass sie Citoyen des Fußballs werden“, sagt Cohn-Bendit. Citoyen einer identitätsstiftenden Fußballwelt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020