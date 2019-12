Im siebten Anlauf soll es klappen

Berlin.Während in der Fußball-Bundesliga der letzte Spieltag der Hinrunde die Fans elektrisiert und am Sonntag die Frage beantwortet wird, wer sich zum Herbstmeister kürt, stehen auch auf internationaler Bühne einige packende Duelle an.

Club-WM: Jürgen Klopp winkt mit dem FC Liverpool der erstmalige Gewinn der Club-WM. Der Champions-League-Sieger trifft am Samstag (18.30 Uhr) im Finale in Doha auf den Südamerika-Champion Flamengo Rio de Janeiro. Obwohl Liverpool schon sechsmal die europäische Königsklasse gewonnen hat, reichte es noch nie zum Titel der besten Vereinsmannschaft der Welt. Der in Europa wenig beliebte Wettbewerb hat bei Klopp während des Turniers an Stellenwert gewonnen. In Europa werde die Club-WM anders gesehen als im Rest der Welt, sagte Klopp. „Ich würde diese Sichtweise gerne ein bisschen verändern. Für mich hat sie sich schon verändert, seitdem wir hier sind.“ Dreimal unterlagen die Reds jeweils einem südamerikanischen Vertreter, 1977 überließen sie ihren Startplatz Bundesligist Borussia Mönchengladbach, der schließlich gegen die Boca Juniors Buenos Aires verlor. 1978 kam es zu keiner Austragung des damaligen Weltpokals. Bei Gegner Flamengo stehen mit Rafinha, Diego und Bruno Henrique drei ehemalige Bundesligaprofis im Kader.

Spanien: Nach dem unspektakulären 0:0 im Clasico am Mittwoch setzen Real Madrid und der FC Barcelona ihr Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der spanischen Primera Division mit Heimspielen fort. Spitzenreiter Barcelona empfängt am Samstag (16 Uhr) CD Alaves, der punktgleiche Rivale aus Madrid bekommt es einen Tag später (21 Uhr) mit Athletic Bilbao zu tun.

Frankreich: Im letzten Pflichtspiel des Jahres will Trainer Thomas Tuchel mit Meister Paris Saint-Germain die Spitzenposition in der französischen Liga festigen. Im Heimspiel gegen den Viertletzten SC Amiens am Samstag (20.45 Uhr) ist ein Sieg Pflicht. PSG, Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Champions League, liegt aktuell sieben Punkte vor Olympique Marseille und hat noch ein Spiel mehr auszutragen.

Italien: Juventus Turin und Lazio Rom bestreiten am Sonntag (17.45 Uhr) in Riad das umstrittene Super-Cup-Spiel. Bereits zum zweiten Mal in Serie wird das Duell zwischen dem Meister und Cupsieger Italiens in Saudi-Arabien ausgetragen. Es gibt aber viele kritische Stimmen wegen der Ansetzung in der saudischen Hauptstadt, nachdem das Land im Zuge der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi schwer unter Druck geraten ist.

England: In Abwesenheit des FC Liverpool steht in der Premier League am Samstag (18.30 Uhr) das Verfolgerduell zwischen Meister Manchester City und Leicester City im Blickpunkt. Mit 14 bzw. zehn Punkten Rückstand auf Liverpool haben beide Clubs den Spitzenreiter schon ein wenig aus den Augen verloren. Unterdessen kommt es für Star-Trainer José Mourinho von Tottenham Hotspur zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club FC Chelsea, den er dreimal zur Meisterschaft (2005, 2006 und 2015) führte.

Japan: Gewinnt Lukas Podolski doch noch einen Titel in Japan? Der Ex-Kölner trifft im Pokal-Halbfinale mit Vissel Kobe am Samstag (6.05 Uhr) auf Shimizu S-Pulse, das Endspiel findet am Neujahrstag statt. Podolskis Vertrag läuft in Kobe am 31. Januar aus. Sein letztes Spiel könnte daher am 21. Dezember das Pokal-Halbfinale sein. Es wird aber mit einem Weggang des Kölners gerechnet, während Trainer Thorsten Fink noch auf einen Verbleib des Weltmeisters von 2014 hofft. dpa

