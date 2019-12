In der Form seines Lebens

Doha.Diego spielt so gut wie noch nie – zuletzt krönte sich der Ex-Bundesligaprofi mit Flamengo Rio de Janeiro innerhalb von 24 Stunden erst zum Südamerika- und dann zum Brasilienmeister. Und jetzt könnte der 34-Jährige noch einen draufsetzen: Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Al-Hilal SFC aus Saudi-Arabien steht er mit seiner Elf im Finale der Club-WM in Katar.

Wie schon im Endspiel der Copa Libertadores änderte sich für Flamengo auch diesmal alles, als Diego das Spielfeld betrat. Während die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fand, drehte sie nach der Einwechslung des ehemaligen Bremers und Wolfsburgers richtig auf. An beiden Toren der Brasilianer war Diego beteiligt. „Das ist ein historischer Moment für uns“, sagte er „Wir haben dafür hart gearbeitet.“ Und Coach Jesus schwärmte von Diego: „Er ist in unserem Team der entscheidende Spieler. Wenn er ins Spiel kommt, macht das den Unterschied aus.“

Schlimmer Knöchelbruch

Dabei sah es Ende Juli noch so aus, als würde 2019 zu einem Horrorjahr für Diego werden. Im Achtelfinale der Copa Libertadores hatte er sich den linken Knöchel gebrochen – er sprach von der schlimmsten Verletzung seiner Karriere. Doch er setzte sich ein ehrgeiziges Ziel: Für das Copa-Halbfinale wollte er fit sein. Und tatsächlich stand er Ende Oktober wieder auf dem Platz.

Auch der Ex-Bayern-Profi Rafinha und der frühere Wolfsburger Bruno Henrique überzeugten beim Spiel gegen Al-Hilal. Rafinha war immer anspielbar und an der Vorbereitung eines Tors beteiligt. Henrique traf mit dem Kopf zum 2:1.

Flamengos Fans feierten im nur halbvollen Khalifa International Stadion von Doha, wo die meisten Zuschauer Trikots der „Blutrot-Schwarzen“ trugen – sie waren es auch, die während des Spiels auf den Rängen für etwas Stimmung sorgten. Flamengo, bereits 1895 als elitärer Ruderclub in Rio gegründet, gilt heute als der Verein Brasiliens mit der größten Anhängerschar. Jeder fünfte Brasilianer ist laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Datafolha ein Fan von Flamengo. Vor allem bei den Armen und Afrobrasilianern ist der Verein populär. Aber auch Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro ist Flamengo-Fan – er will zum Finale der Club-WM nach Katar fliegen.

Im Endspiel des Mini-Turniers mit den Kontinentalmeistern könnte Flamengo am Samstag auf den FC Liverpool von Jürgen Klopp treffen. Der deutsche Trainer hatte zuvor den Terminplan kritisiert, der die Reds mitten in der Saison zur Reise nach Katar zwingt. „Wir sind jetzt hier, und wir konzentrieren uns voll darauf“, sagte Klopp, fügte aber hinzu: „Wenn man mich vorher gefragt hätte, ob ich denke, dass es eine Club-WM mitten in unserer Saison geben sollte, würde ich Nein sagen.“

Flamengo hingegen freut sich schon auf das Endspiel – am liebsten gegen den Champions-League-Sieger aus Großbritannien. Das Finale sei eine „hervorragende Gelegenheit“, sagte Henrique nach dem 3:1 gegen Al-Hilal. „Wir erwarten, dass noch mehr Fans kommen, und wir werden unser Bestes geben, um ihnen Freude zu bereiten.“ Trainer Jesus spricht von „dem wichtigsten Spiel meiner Karriere.“

Rafinha hat die Club-Weltmeisterschaft bereits einmal gewonnen – 2013 mit Bayern München. „Das Finale muss das Spiel unseres Lebens werden“, sagte der Verteidiger im Fernsehsender TV Globo. „Es kann alles passieren – aber wir haben die Chance auf ein Happy End.“ Der Blick in die Statistik gibt den Brasilianern Hoffnung. Vor genau 38 Jahren trafen Flamengo und Liverpool im Finale des Weltpokals in Tokio aufeinander. Damals gewann das Team aus Rio mit 3:0. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019