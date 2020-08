„In drei, vier Jahren oben mitspielen“

Mannheim.Acht Jahre A-Klasse in Folge, die letzten Platzierungen lauteten 7, 7, 8, 8 und 13. Beim SC Käfertal drohte die Stagnation, in der abgebrochenen Vorsaison stand man den Abstiegsrängen gar näher als den Spitzenplätzen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Uwe Bertsch den A-Ligisten übernommen und möchte den Traditionsverein wieder salonfähig machen. Mit fünf Zugängen sowie fünf Spielern aus der eigenen A-Jugend will Bertsch nun wieder nach oben blicken.

Der SC Käfertal ist in den vergangenen Jahren in der A-Klasse der Musik hinterhergelaufen. Wie haben Sie es geschafft, wieder Aufbruchstimmung zu erzeugen?

Uwe Bertsch: Zunächst einmal muss man sagen, dass wir neue Qualität dazubekommen haben. Mit Hammeth Sabra und Erdem Dogan kamen zwei Spieler, die unsere Abwehr stabilisieren. Außerdem sind aus unserer A-Jugend fünf frische Spieler dazugestoßen, die die Struktur im Team verändern und neue Stimmung reingebracht haben. Das Team passt zusammen und besitzt den Ehrgeiz, eine gute Platzierung zu erreichen.

Die bisherigen Auftritte im Pokal als Kreisliga-Schreck oder im Test gegen Waldhof II ließen aufhorchen. Was zeichnet das Team aus?

Bertsch: Ich denke, es ist einfach dieses neue Miteinander. Wenn Fehler passieren, springt die gesamte Mannschaft ohne Diskussionen ein, um ihn auszubügeln. Das Team hat sich zusammengefunden. Die bisherigen Erfolge – und da schließe ich auch die Leistungen trotz knapper Niederlagen ein – schweißen das Team zusammen.

Sie hatten einige Neuzugänge zu integrieren. Wie weit ist der Prozess vorangeschritten?

Bertsch: Erstaunlich weit. Den A-Jugendlichen wurde der Übergang in den Seniorenbereich einfach gemacht. Sie wurden hervorragend von den älteren Spielern aufgenommen, und die neuen Spieler sind ja teilweise bekannt, wie ein Philipp Kempf. Eine Teamveranstaltung mit anschließendem gemeinsamen Essen rundete das Ganze ab.

Mit welcher Zielsetzung gehen Sie mit dem SC Käfertal in der neuen Saison ins Rennen?

Bertsch: Die bisherigen Ergebnisse waren schon gut und haben uns Selbstvertrauen gegeben. Wir haben gesehen, dass wir gegen Kreisligisten gewinnen können. Gegen Waldhof II hätten wir aber auch höher verlieren und gegen Leutershausen höher in Rückstand geraten können. Daher muss man alles relativiert betrachten. Es wird andere Teams geben, die in höheren Regionen denken als wir. Ich wäre zufrieden, wenn wir auf Platz acht landen – alles, was besser ist, nehme ich gerne mit.

Wen erwarten Sie ganz oben?

Bertsch: Der SKV Sandhofen hat sich hervorragend verstärkt. Das ist eine intakte Mannschaft, der Aufstieg geht nur über sie. Dann wird auch Heddesheim II wieder stark sein, auch Schriesheim ist nahezu unverändert und wird oben mitspielen.

Wo sehen wir den SC Käfertal in drei Jahren?

Bertsch: Zunächst einmal sind wir in diesem Jahr in der Komfortsituation, dass wir sehr gute A-Jugend-Spieler bekommen haben. Nächstes Jahr profitieren wir noch einmal davon, da wir zwei A-Jugend-Teams im Spielbetrieb haben und dann 18 Jugendliche in den Herrenbereich wechseln. Es muss unser Ziel sein, auch dann noch einmal drei, vier Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren und auch in der zweiten Mannschaft mehr Qualität reinzubekommen, so dass hier ein noch größerer Austausch erfolgen kann. Wenn uns das gelingt, kann der SC Käfertal in drei, vier Jahren oben mitspielen. Ob man dann schon reif für die Kreisliga ist, muss man sehen.

