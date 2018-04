In Schwung gekommen

Anzeige

Der letzte Sieg in Spanien liegt fünf Jahre zurück: Auf dem Weg zum Titelgewinn jubelten die Heynckes-Bayern gegen Barça. „In der Champions League spielen absolute Topteams und es ist schwieriger als 2013“, betonte Heynckes, der vor dem Abheben noch mit dem ersten Bundesliga-Mannschaftskapitän der Bayern Werner Olk plauschte. In seiner insgesamt vierten Champions-League-Saison will er nach 1998, 2012 und 2013 zum vierten Mal ins Endspiel. Spekulationen über den neuen Bayern-Trainer, den Rummenigge im April verkünden will, oder Wechselgerüchte wie die um Robert Lewandowski und Real Madrid, müssen die Münchner auf ihrer Titelmission ausblenden.

Vor dem Start in die heißen Wochen wies der 72-Jährige sein Ensemble um die zuletzt angeschlagenen Rückkehrer Arturo Vidal und Juan Bernat klar darauf hin, was er von jedem einzelnen erwartet. Die Saison und die eigene Abschiedstournee sollen ein glorreiches Ende finden. „Das ist eine Message, die angekommen ist“, urteilte der Spanien-Experte Heynckes, der als Trainer bei Real Madrid, CD Teneriffa und zweimal bei Athletic Bilbao arbeitete. Seine Ligabilanz gegen Sevilla: Fünf Siege, drei Remis, vier Niederlagen.

Das 6:0 beim Torschusstraining gegen einen desaströsen BVB war das perfekte Warmup der Münchner für im Idealfall noch 13 Spiele und drei Titel. „Jetzt beginnen die Wochen, für die man die ganzen Vorbereitungen absolviert, im April geht es um alles. Wir hoffen natürlich, dass wir ganz lange dabei sind“, sagte Thomas Müller.

Der Weltmeister warnte vor dem fünfmaligen Sieger in UEFA-Cup und Europa League. „Natürlich stand der Name FC Sevilla noch nicht so oft im Champions-League-Viertelfinale – und deswegen ist der Name des FC Bayern da natürlich etwas klangvoller und der Erwartungsdruck ist da vielleicht auch vorhanden. Dem wollen wir gerecht werden.“

