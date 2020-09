Infantino inszeniert sich als Opfer

Zürich.Gianni Infantino rückte sich seine Krawatte zurecht und lächelte in Richtung der großen Videowand, von der aus er keinen Widerspruch zu erwarten hatte. Während seiner Ansprache beim ungewöhnlichen 70. Kongress des Fußball-Weltverbands wehrte sich der FIFA-Präsident dann offensiv und selbstsicher gegen die schwerwiegenden Vorwürfe der Schweizer Behörden - und versuchte erneut, eine Verschwörung anzudeuten.

„Wir werden sehen, dass diejenigen, die diese Verschwörungstheorien aufgebracht haben und damit Schaden verursachen wollen, Opfer ihrer eigenen Pläne werden“, sagte der 50-Jährige und versicherte in Richtung der Delegierten, die bei dem Online-Kongress teilweise Tausende Kilometer entfernt in ihren Büros oder vielleicht sogar Wohnzimmern saßen: „Alles ist gut.“

Infantino äußerte sich direkt zum in der Schweiz eröffneten Strafverfahren. In diesem geht es um geheime Treffen von Infantino mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Der Vorwurf gegen den FIFA-Präsidenten lautet unter anderem Anstiftung zum Amtsmissbrauch. „Überall sind die Menschen von der neuen FIFA überzeugt“, sagte Infantino. „Ich sollte besser sagen: fast überall.“ Er hoffe immer noch, genauere Informationen bekommen, „um wenigstens zu wissen, um was es geht“. Die Vorwürfe seien „absurd“.

Zum Zeitpunkt der Treffen mit Lauber steckte die FIFA noch in der Aufarbeitung der Skandalzeit um Ex-Präsident Joseph Blatter. Allerdings gab es auch Vorwürfe gegen Infantino aus seiner Zeit als UEFA-Generalsekretär, die die Schweizer Justiz beschäftigen.

Club-WM auf der Kippe

In der Gegenwart versucht der Weltverband, sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu arrangieren. „Das Virus hat uns gezeigt, dass die Gesundheit das Allerwichtigste ist“, sagte Infantino. „Die Gesundheit kommt zuerst – auch vor dem Fußball.“ Finanziell muss der Weltverband Einbußen hinnehmen. Für 2020 rechnet die FIFA mit einem Verlust vor Steuern von 794 Millionen US-Dollar, wie aus dem Finanzbericht hervorgeht, der vom Kongress abgesegnet wurde.

Mittelfristig bleibt die FIFA aber bei ihrer Finanzprognose. Für den WM-Zyklus 2019 bis 2022 wird insgesamt weiterhin mit einem Gewinn von 100 Millionen Dollar gerechnet. Der Weltverband hatte zuletzt beschlossen, dass den nationalen Verbänden zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar an Zahlungen und Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Die Gelder sollen bis zum Januar 2021 an die Mitgliedsverbände fließen.

Allerdings könnte wegen Corona sogar die Club-WM in diesem Jahr ausfallen. „Es ist unwahrscheinlich“, sagte Infantino nach dem Kongress, dass der Wettbewerb mit dem FC Bayern München als europäischem Champions-League-Sieger wie geplant im Dezember stattfinde. Es gebe aber bereits Überlegungen mit dem Gastgeber Katar, das Mini-Turnier mit sieben Clubs zu Beginn des nächsten Jahres auszurichten. dpa

