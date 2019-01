„John“ ist das Lachen vergangen

Madrid/Budapest.Knapp zweieinhalb Jahre lang war es auf der Facebookseite von Football Leaks still geblieben. „Wir haben nichts mit den jüngsten Panama-Papers-Skandal-Leaks zu tun“, war die letzte Nachricht vom 5. April 2016. „Hört auf zu fragen, Leute. Cheers!“ Dann, am 13. September vergangenen Jahres, fand jemand, es gebe wieder was zu sagen. „PJ sucht nach mir? LOL. Catch me if you can.“

Der Mann, nach dem die portugiesische Kriminalpolizei (PJ) suchte, war Rui Pinto. Seit Mittwoch letzter Woche lacht er nicht mehr. Die Polizei hat ihn geschnappt, in Budapest. Dort steht er nun unter Hausarrest, in drei bis vier Wochen soll er ausgeliefert werden, hoffen die Ermittler. Sie halten den 30-jährigen Portugiesen für einen gefährlichen Kriminellen. „Seine Festnahme ist nicht nur repressiv, sondern auch präventiv“, sagte ein Strafverfolger zur Lissaboner Zeitung „Diário de Notícias“. Das klingt beinahe respektvoll. Die Polizei traut dem jungen Mann viel zu.

Pintos Festnahme in einer Wohnung in Budapest – seinem „Versteck“, sagen die Ermittler – hat in Portugal großes Aufsehen erregt. „Junger portugiesischer Hacker, der Korruption und dreckige Geschäfte in Fußballclubs (namentlich Benfica) öffentlich gemacht hat, ist in Ungarn festgenommen worden“, schrieb die bekannte sozialistische Europaabgeordnete Ana Gomes auf Twitter. „Ist er ein Cyber-Pirat oder ein Whistleblower?“ Wahrscheinlich ist er beides.

Kooperation mit der Justiz

Ein begnadeter Hacker, der sich an seinen eigenen Fähigkeiten gefreut hat, ohne nach Recht und Gesetz zu fragen. Und ein Informant der Öffentlichkeit, die durch ihn Dinge erfuhr, die sonst womöglich unterm Teppich geblieben wären. Zu den Betroffenen seiner Enthüllungen, die hierzulande vom „Spiegel“ veröffentlicht wurden, gehört unter anderem Cristiano Ronaldo. Der Weltfußballer wehrt sich vehement gegen einen vom deutschen Nachrichtenmagazin aufgebrachten Vergewaltigungsvorwurf, wegen Steuerhinterziehung wurde der Portugiese in dieser Woche von einem Gericht in Madrid zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Auch die Gedankenspiele zu einer europäischen „Superliga“ stammen aus Dokumenten von „Football Leaks“. Der Spiegel bezeichnete seinen jetzt offenbar enttarnten Informanten als „John“.

Die Polizei ermittelte. Und kam auf die richtige Spur. Im September vergangenen Jahres sickerte in Portugal der Name Rui Pinto durch – worauf offenbar er selbst mit dem forschen Facebook-Eintrag reagierte und damit den Verdacht gegen ihn bestätigte. Fehlte nur noch sein Aufenthaltsort. Sobald die Ermittler den hatten (wie sie ihn fanden, verraten sie nicht), baten sie die ungarische Polizei um Amtshilfe, und die griff am folgenden Tag zu.

Pinto stammt aus Vila Nova da Gaia, einer Nachbarstadt von Porto, er studierte Geschichte und ist als Infomatiker ein Autodidakt. Offenbar einer mit Talent. Nach einem Bericht der Boulevardzeitung „Correio da Manhã“ gelang es ihm als 23-Jährigem, die (mittlerweile bankrotte) Caledonian Bank auf den Cayman-Inseln um 270 000 Euro zu erleichtern, wofür er nie belangt wurde, weil die Bank keinen Skandal wollte. Laut „Diário de Notícias“ soll er versucht haben, eine Sportrechtefirma zu erpressen, bevor er bei ihr gehackte Daten öffentlich machte.

Seine Anwälte dagegen, unter ihnen der Franzose William Bourdon, der auch schon Edward Snowden vertrat, halten ihn für einen „sehr großen europäischen Whistleblower“, der keineswegs vor Gericht gehöre. Der Beschuldigte arbeite bereits mit der französischen Jusitz zusammen, sagte Bourdon in einem Interview der Agentur AFP. Pinto dürfte viel zu erzählen haben.

