Jonathan Tah trotzt anderen Angeboten

Leverkusen.Der von zahlreichen Vereinen umworbene Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat seinen bis 2020 laufenden Vertrag beim Bundesligisten Bayer Leverkusen vorzeitig um drei Jahre verlängert. Das gaben die Rheinländer vor dem Liga-Spiel gegen Schalke 04 bekannt.

„Ich will natürlich Titel gewinnen, deshalb habe ich den Vertrag unterschrieben“, sagte der 22-Jährige in einer Video-Botschaft. Sportchef Rudi Völler freute sich über die „wunderbare Mitteilung. Das ist ein tolles Zeichen an andere Spieler. Jonathan hat eine tolle Entwicklung genommen, die noch nicht abgeschlossen ist.“

Der Innenverteidiger war 2015 vom Hamburger SV und nach einem einjährigen Leihgeschäft beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nach Leverkusen gewechselt. dpa