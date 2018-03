Anzeige

Ausschlaggebend für die Beurlaubung der 45-jährigen Jones waren wohl das Aus im EM-Viertelfinale 2017 und jüngst der letzte Platz bei einem Einladungsturnier in den USA. Mit Jones sei am Montag bei einem persönlichen Treffen über die Situation gesprochen geworden. „Der Entscheidung ist eine intensive Analyse der vergangenen Monate vorausgegangen“, sagte Bierhoff. Nach der enttäuschenden EM in den Niederlanden habe man mit Steffi Jones weitermachen wollen: „Wir haben ihr bewusst diese Chance gegeben.“ Nun aber führte die sportliche Entwicklung die DFB-Oberen zu der Überzeugung, „dass die Mannschaft eine neue Führung braucht. Wir wollen den Wechsel nutzen, um die Strukturen im Frauenfußball weiter zu professionalisieren, die Verzahnung mit dem Männerbereich zu verstärken und neue konzeptionelle Wege zu gehen“, erklärte Bierhoff.

Bei der endgültigen Neubesetzung des Jones-Postens will sich der DFB Zeit nehmen. Im engen Austausch mit der Liga soll, so erklärte es Chatzialexiou, ein „passender Kopf“ gefunden werden. Übergangslösung Hrubesch ließ wissen, dass er in dieser Phase gern helfe. „Ich habe den Frauenfußball in den vergangenen Jahren verfolgt und war auch bei der Europameisterschaft im Sommer vor Ort“, sagte er.

WM-Teilnahme 2019 gefährdet

Steffi Jones hatte die DFB-Frauenauswahl nach dem Olympiasieg 2016 von Silvia Neid übernommen. Bei der EM in den Niederlanden gab es dann mit dem Aus im Viertelfinale die erste große Enttäuschung. In der WM-Qualifikation am 20. Oktober 2017 folgte ein weiterer Rückschlag: Jones und ihr Team unterlagen Island in Wiesbaden 2:3. Dadurch ist die Teilnahme an der WM-Endrunde 2019 in Frankreich gefährdet. Zudem belegte die DFB-Elf beim Turnier in den USA nur den letzten Platz.

