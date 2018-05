Jorginho in Mannheim: „Bundesliga ist mein Ziel“

Anzeige

Mannheim.

Klimatisch müssen sich Jorginho und Paulo Sergio nicht umstellen. Schwülwarme 30 Grad erwarten die beiden brasilianischen Altstars kurz nach der Landung in Frankfurt bei ihrer Stippvisite in einem Mannheimer Luxushotel in den Quadraten. „Eine schöne Stadt“, meint Jorginho beim Blick von der Bar auf der Dachterrasse Richtung Wasserturm. Die beiden sind auf Werbetour für das „Game Of Champions“ am 31. Mai (17 Uhr) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, bei dem eine prominent besetzte brasilianische Auswahl von Altstars wie Dunga, Cafu, Zé Roberto auf ein Team mit ehemaliger deutscher Fußball-Prominenz trifft - unter anderem haben Guido Buchwald, Thomas Häßler und Torsten Frings ihr Kommen zugesagt.

Im Gespräch kommt Jorginho auf ein Herzensanliegen zu sprechen - der Weltmeister von 1994 peilt eine Karriere als Trainer in der Fußball-Bundesliga an. „Das ist ein Ziel für mich, auch wenn ich weiß, dass es nicht einfach wird“, sagt der 53-Jährige. Der Außenverteidiger bestritt zwischen 1989 und 1995 insgesamt 154 Bundesliga-Partien für Bayer 04 Leverkusen und den FC Bayern München.