Jovic-Verbleib sehr unwahrscheinlich

Frankfurt.Eintracht Frankfurt ist nach Angaben von Trainer Adi Hütter bereit, seinen Torjäger Luka Jovic zur neuen Saison abzugeben. „Wenn zum Beispiel ein Luka Jovic im Sommer wechselt, dann haben wir bei der Eintracht einiges richtig gemacht, dann hat der Spieler einiges richtig gemacht“, sagte der Österreicher in einem Interview des Radiosenders FFH. „Und dann ist Eintracht Frankfurt auch ein Verein, der ein Sprungbrett ist für Spieler.“

Der 21 Jahre alte Serbe Jovic führt mit 15 Treffern die Torjägerliste in der Fußball-Bundesliga an, er ist beim FC Barcelona, Real Madrid und beim FC Chelsea im Gespräch. „Und dass in unserem Becken gefischt wird, ist normal. Wir fischen ja auch irgendwo. Deshalb ist es für mich gang und gebe im Fußball, dass gute Spieler dann manchmal auch schwer zu halten sind“, ergänzte Hütter. Die Frankfurter hatten 200 000 Euro Leihgebühr für Jovic an Benfica Lissabon bezahlt. Dass der Club eine Kaufoption für sieben Millionen Euro zieht, gilt als selbstverständlich. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019