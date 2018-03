Jubel um den Schalker Problemfall

Anzeige

Leverkusen.Nabil Bentaleb wollte diesen Elfmeter unbedingt schießen. Schon direkt nach dem Elfmeterpfiff hatte sich der Algerier den Ball geschnappt, während der ausführlichen Videoüberprüfung von Schiedsrichter Daniel Siebert hielt er ihn wie eine Beute fest unter dem Arm.

Über Wochen galt der 19-Millionen-Mann beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 als Problemfall, er wurde aus dem Kader gestrichen und öffentlich für egoistisches Verhalten gegeißelt. Dass er sich in der vorletzten Minute des wichtigen Spiels bei Bayer Leverkusen so entschlossen den Ball schnappte, hätte ihm im Falle eines Fehlschusses erneut negativ ausgelegt werden können. Doch Bentaleb traf, Schalke gewann 2:0 und eroberte Platz drei.

„Ich hatte so eine Situation schon mal mit Amine Harit in Stuttgart. Er hatte mich regelrecht angefleht, schießen zu dürfen“, sagte der ebenfalls als Schütze angedachte Daniel Caligiuri – und gab auch diesmal nach, um dem Kollegen das wichtige Erfolgserlebnis zu gönnen. „Er hat in den letzten Wochen viel in den Medien gestanden. Aber nach den Trainingsleistungen in den letzten Tagen hat er es sich verdient“, erzählte der 30-Jährige und ergänzte lächelnd: „Beim nächsten Mal bin ich nicht so lieb.“