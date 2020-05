Kalajdzic vor Debüt

Stuttgart.Der österreichische Stürmer Sasa Kalajdzic (22) steht nach überstandener Knieverletzung vor seinem Debüt für den Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Auch Kapitän Marc Oliver Kempf kehrt nach seinem Kieferbruch für den Neustart nach der Corona-Pause am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden zurück in den Kader des Aufstiegsfavoriten. „Kempfi ist voll dabei und natürlich auch ein Kandidat für die erste Elf“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (42) am Freitag in einer Telefonkonferenz. „Sasa macht es auch gut im Training. Für 90 Minuten wird es aktuell nicht reichen, aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Bank.“

Die Spieler werden bereits am Samstag mit zwei großen Reisebussen und Mundschutz nach Hessen reisen, zusätzlich gibt es zwei Kleinbusse für den Staff. Matarazzo ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft mit den ungewöhnlichen Bedingungen während des Geisterspiels am Sonntag gut zurechtkommt. „Es ist ein Re-Start. Nach dem ersten Spiel werden wir mehr wissen über die einzelnen Mannschaften und Spieler“, sagte er.

