„Kalter Krieg“ auf dem Platz

Abu Dhabi.Sportlich hat das Spiel nur noch eine geringe Bedeutung – politisch aber könnte die Partie zwischen Saudi-Arabien und Katar kaum brisanter sein. Denn mit den beiden Teams vom Golf treffen bei der Asien-Meisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Nachbarn aufeinander, die tief verfeindet sind. Ein Erfolg in dem Vorrunden-Spiel am heutigen Donnerstag (17 Uhr) in Abu Dhabi wäre für beide Rivalen mehr als nur ein sportlicher Erfolg.

Das politisch mächtige Königreich Saudi-Arabien und das kleine, aber ultra-reiche Emirat Katar haben seit mehr als einem Jahr so schlechte Beziehungen, dass Beobachter von einem „Kalten Krieg“ am Golf sprechen. Im Sommer 2017 verhängte Riad eine Blockade über den Nachbarn und brach die Beziehungen ab. An der Seite Saudi-Arabiens stehen pikanterweise auch die VAE, der Gastgeber des Asien-Cups.

Die Blockade-Staaten werfen Katar unter anderem vor, Terroristen zu unterstützen. Tatsächlich aber geht es Saudi-Arabien darum, einen Nachbarn auf Linie zu bringen, der nach Riads Lesart eine zu eigenständige Außenpolitik verfolgt – und vor allem gute Beziehungen zum schiitischen Iran pflegt, dem Erzfeind des sunnitischen Königreichs. Katars Nachrichtensender Al-Dschasira bietet zudem Kritikern der saudischen Politik eine Plattform.

Der Konflikt wird auf vielen Feldern ausgetragen, auch im Sport. Saudi-Arabien etwa stößt sich daran, dass Katar nicht nur auf der internationalen Sport-Bühne ein einflussreicher Akteur ist, sondern sogar die WM 2022 als erster arabischer Staat austrägt. So ist mittlerweile ein Wettbewerb zwischen den Kontrahenten entbrannt, etwa um große Sportereignisse. Saudi-Arabien feiert gerade, dass am Mittwoch Italiens Supercup in Dschidda zu Gast war.

Gleichzeitig ist seit Monaten ein Piratenkanal am Werk, der nach allen vorliegenden Informationen in Riad beheimatet ist. Der Sender mit dem Namen BeoutQ – eine Anspielung auf „Be out Qatar“ – strahlt illegal große Sportereignissen wie die WM, die Champions League oder auch die Bundesliga aus. Er stiehlt dabei das Material des in Katar ansässigen Sportsenders beIN Sports, der die Rechte an fast allen großen Sportereignissen für die arabische Welt besitzt, in Saudi-Arabien aber nicht mehr vertrieben werden darf.

Duell mit dem Iran möglich

Skurril erscheint vor diesem Hintergrund die Diskussion, ob die WM 2022 auf 48 Mannschaften ausgedehnt wird, obwohl sie bislang nur mit 32 Teams geplant wird. Diese Idee hatte Fifa-Chef Gianni Infantino in die Welt gesetzt. Das kleine Katar allein wäre aber nicht in der Lage, eine aufgeblähte WM auszurichten.

Die sportliche Bedeutung des Spiels rückt angesichts dessen in den Schatten. Für Katars junges Team ist der Asien-Cup der erste große Test auf dem Weg zur WM im eigenen Land. In den ersten Spielen der Vorrunde schlugen die Katarer erst den Libanon mit 2:0, dann fegten sie Nordkorea 6:0 von Platz. Auch Saudi-Arabien hat mit zwei Siegen bislang eine weiße Weste. Beide Rivalen sind damit bereits für das Achtelfinale qualifiziert, Katar sogar erstmals. Sollte Saudi-Arabien gewinnen, könnte in der K.o.-Runde die nächste hochbrisante Partie anstehen: Im Achtelfinale könnte das Team auf den Erzrivalen Iran treffen. dpa

