Kampfansage des FC Liverpool

Anzeige

Liverpool.Der Rekordtransfer des brasilianischen Nationaltorwarts Alisson (Bild) zum FC Liverpool ist perfekt – und das Aus für den deutschen Keeper Loris Karius damit wohl auch. „Als die Gelegenheit kam, einen der besten Torhüter der Welt zu verpflichten, da mussten wir nicht lange überlegen“, sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp, als die Reds den Transfer des 25-Jährigen von AS Rom bekanntgaben.

Am Nachmittag hatte der Keeper seinen Medizincheck in Liverpool bestanden. Die Nummer eins der Seleção unterschrieb in Anfield einen Vertrag über mehrere Jahre. Laut britischen Medien soll der Verein für Alisson, der mit vollem Namen Alisson Becker heißt, 72,5 Millionen Euro bezahlen. Das sind knapp 20 Millionen mehr als Juventus Turin 2001 für Keeper Gianluigi Buffon bezahlte und wäre damit eine Rekordsumme für einen Torhüter. Die Verpflichtung ist auch als Signal an andere Clubs in der Premier League zu verstehen, dass der FC Liverpool in der kommenden Saison voll angreifen will. Die Zeitung „Liverpool Echo“ nannte es eine „donnernde Absichtserklärung“.

Einer, der von dem Transfer gar nicht begeistert sein wird, ist Karius. Nach seinen Patzern im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) war er heftig in die Kritik geraten. Seinen Status als Nummer eins dürfte er verloren haben. Der Belgier Simon Mignolet, die Nummer zwei hinter Karius, soll auch vor dem Absprung stehen. dpa