Karlsruher SC macht Aufstieg perfekt

Karlsruhe.Den Zweitliga-Aufstieg feiert der Karlsruher SC vier Tage lang auf Mallorca. Schon vor der geplanten Reise nach dem letzten Saisonspiel am Samstag machten Fans und Spieler des Traditionsclubs im altehrwürdigen Preußen-Stadion von Münster aber eine große Party. Nach zwei Jahren in der 3. Fußball-Liga ist der Aufstieg einen Spieltag vor Saisonende perfekt, das 4:1 (2:0) gegen Preußen Münster reichte dem KSC. Sektduschen für Trainer Alois Schwartz, Jubeltrauben, Platzsturm – die Emotionen waren stark.

„Dieser Moment ist unvergesslich, der wird nie vergehen. Schaut euch diese Gesichter an, jeder ist glücklich“, sagte Marvin Pourié. „Der Verein, die ganze Umgebung, hat uns immer Rückenstärkung geben. Unsere fantastischen Fans sind zu allen Auswärtsspielen gekommen und vor allem bei den Heimspielen waren sie grandios.“ Der Topstürmer der 3. Liga traf in der 33. Minute zu seinem 22. Saisontor und brachte den KSC wie so oft in dieser Saison auf den richtigen Weg.

Trainer Schwartz im Mittelpunkt

„Es ist ein schöner Tag“, sagte der in Mannheim wohnende Schwartz mit nassen Haaren und nach Sekt riechend. Denn die Umstände nach der verlorenen Relegation gegen Erzgebirge Aue seien im vergangenen Sommer alles andere als gut gewesen. „Spieler weg, weniger Geld, wieder neu basteln und das Umfeld lechzt nach der Zweiten Liga. Das dann doch zu schaffen, ist schon eine tolle Sache“, erklärte er. Sportdirektor Oliver Kreuzer kann nun schon eine Woche vor dem Saisonende endgültig für die Zweite Liga planen. Allzuschwer dürfte das dem ehemaligen Bayern-Profi nicht fallen, denn die Verträge von Pourié, Anton Fink und Marc Lorenz haben sich durch den Aufstieg automatisch noch einmal um ein Jahr verlängert. „Wir müssen uns für die Zweite Liga nur punktuell verstärken“, sagte er. Lediglich die Verträge von Martin Stoll und Winterneuzugang Sercan Sararer sind nicht gültig für die 2. Liga.

Angriffe von Münsteraner Anhängern auf KSC-Fans überschatteten den Spieltag. In einem Café im Hafen schlugen nach Polizeiangaben mehr als 20 vermummte Männer einen Mann aus Karlsruhe und traten ihn, als er am Boden lag. dpa

