Karlsruher SC: Ohne Dach in Liga 2

Karlsruhe.Der Karlsruher SC darf im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga wie erwartet auch ohne eine Überdachung der Südtribüne Spiele im Wildparkstadion austragen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erteilte dem Traditionsclub eine entsprechende Ausnahmegenehmigung.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir in diesem Fall nicht mit Sanktionen in der kommenden Saison rechnen müssen und die Stadt Karlsruhe einen erheblichen Kostenaufwand einspart“, sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. Ursprünglich hatte die DFL vom KSC die Überdachung der Tribüne bis zum 1. September gefordert und damit einen ersten Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt. Die jetzige Ausnahme sei auf die Spielzeit 2019/20 begrenzt, heißt es in dem DFL-Lizenzierungsbescheid, aus dem der KSC zitiert: „Zur Spielzeit 2020/21 ist die Komplettüberdachung des Wildparkstadions verpflichtend.“ dpa

