Kein Party bei Titelgewinn

München.Der FC Bayern plant für das Wochenende keine große Meisterparty. „Feiern können wir dann, wenn die Gelegenheit richtig dazu da ist, dass man dann auch mal die Sau raus lassen kann“, sagte Trainer Jupp Heynckes am Tag vor der erwarteten Titelkür am heutigen Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg. „Sicher wird es in der Kabine ein Glas Champagner geben, wenn wir Meister werden.“ Bei einem Sieg in Augsburg ist der FC Bayern unabhängig vom Ergebnis des FC Schalke beim Hamburger SV zum 28. Mal deutscher Fußball-Meister.

„Wir fahren nach Augsburg, um das Spiel zu gewinnen. Feiern können wir, wenn die Saison zu Ende ist. Man weiß nicht, ob wir dann noch Aufgaben in Pokal oder Champions League haben“, sagte Heynckes.

In Augsburg muss der Trainer auf David Alaba (Rückenprobleme) und Arturo Vidal (Kniereizung) verzichten. dpa