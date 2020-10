Kein Stichtag für Alaba

München.Der FC Bayern ist laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic gut für die Englischen Wochen gerüstet. „Dieses Jahr hat einen Kalender, der uns vor große Aufgaben stellt. Deswegen sind wir noch auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben unseren Kader in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt“, sagte er am Montag. Nach den Transfers von Leroy Sané, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou hatten die Münchner kurz vor Ende der Transferperiode Marc Roca (Espanyol Barcelona), Eric Maxim Choupo-Moting (vereinslos), Bouna Sarr (Olympique Marseille), Douglas Costa (Juventus Turin) sowie Amateure-Neuzugang Tiago Dantas (Benfica Lissabon) verpflichtet.

„Wir haben schwierige Zeiten, alle Clubs der Welt müssen damit richtig umgehen. Deswegen mussten wir mit unserem Budget richtig umgehen.“ Angesprochen auf Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea und den zum FC Barcelona gewechselten Sergiño Dest äußerte er sich nicht konkret. Er wolle nicht über Spieler sprechen, die nicht beim FC Bayern unter Vertrag seien.

Zurückhaltung bei Boateng

Indes wollte Salihamidzic im Vertragspoker mit David Alaba keinen Stichtag vorgeben. „Wir werden David kein Ultimatum setzen, wir werden da keine Spielchen spielen.“ Seit Monaten verhandelt der Rekordmeister mit dem 28-Jährigen und dessen Berater um die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages. „Wir wissen alle, was wir an David haben und versuchen, ihn zu überzeugen. Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn er in München bleibt und hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgt.“

Zurückhaltender äußerte sich Salihamidzic bei Jérôme Boateng, dessen Vertrag ebenfalls im kommenden Sommer ausläuft. „Wir schätzen Jérôme sehr“, sagte er und lobte die Leistungen des Verteidigers auf dem Weg zum Champions-League-Sieg. Jetzt wolle man fokussiert bis zum Winter weiterarbeiten, dann schaue man weiter.

