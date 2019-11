„Kein Zufall“: Arminia vorn

Düsseldorf.Die Favoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart wackeln im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga, Arminia Bielefeld untermauert dagegen seine gute Form. Mit dem furiosen 5:1 (3:0)-Sieg beim 1. FC Nürnberg stürmte das Überraschungsteam aus Ostwestfalen (28 Punkte) am Sonntag an die Tabellenspitze der 2. Liga und profitierten von den Patzern der direkten Konkurrenz: Hamburg (26) musste sich am 13. Spieltag im Nordduell mit einem 1:1 bei Holstein Kiel begnügen, der schwächelnde Tabellendritte Stuttgart (23) unterlag in Osnabrück 0:1.

„Die Tabellenführung hat für uns eine hohe Bedeutung, weil es kein Zufall ist. Wir sind momentan ein verdienter Tabellenführer“, meinte Arminia-Torjäger Fabian Klos. Bielefeld startete in Nürnberg furios und benötigte nur wenige Minuten zur 3:0-Führung. Jonathan Clauss (10. Minute), Andreas Voglsammer (13.) und Klos (15.) deckten bereits in der ersten Viertelstunde die Defizite der von Interimstrainer Marek Mintal betreuten Nürnberger auf. Im zweiten Abschnitt traf Asger Sörensen (59.) zwar für den „Club“, doch Klos (60.) und Reinhold Yabo (73.) waren dann wiederum für Arminia erfolgreich. „Wir sind super abgestimmt. Das spricht für unsere Qualität“, erklärte Voglsammer.

Schwere Zeiten für Hannover

Hannover 96 musste eine Woche nach der Beurlaubung von Trainer Mirko Slomka den nächsten Rückschlag hinnehmen. Mit Interimstrainer Asif Saric unterlagen die Niedersachsen beim 1. FC Heidenheim klar mit 0:4. „Jedes Spiel ist knüppelhart. Nach meinem Empfinden haben wir die 2. Liga noch nicht angenommen“, sagte 96-Kapitän Marvin Bakalorz. dpa

