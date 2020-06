„Keiner setzt auf uns“

Mainz.Die Abstiegskampf-Rechnung von Achim Beierlorzer klingt simpel. „Realität ist, dass wir drei Punkte vorneweg sind, das bessere Torverhältnis haben und wir drei Spiele zur Verfügung haben, die nötigen Punkte zu holen“, erklärte der frühere Mathematiklehrer und Cheftrainer des FSV Mainz 05 nach dem 0:1 gegen Augsburg. Ob die Rechnung aufgeht?

Das Restprogramm mit den Partien am Mittwoch bei Borussia Dortmund sowie den Duellen gegen Werder Bremen und bei Bayer Leverkusen lässt wenig Raum für hoffnungsvolle Kalkulationen, auch wenn der Coach betont: „Wir sind auf Platz 15, haben es in der eigenen Hand.“ Dem Tabellenzweiten BVB und den Champions-League-Anwärtern aus Leverkusen Punkte abzunehmen, erscheint schwierig. So dürfte das Duell mit Bremen am Samstag wohl zum Endspiel um den Klassenverbleib werden.

„Endspiel“ gegen Bremen

So weit will Sportvorstand Rouven Schröder noch nicht denken. In Dortmund „setzt keiner auf uns, aber das ist das nächste Spiel, wo wir punkten können. Warum sollen wir über ein Spiel vom Samstag sprechen? Dortmund, keine Frage, super Mannschaft, aber das ist das Wichtigste“. Man sei trotz des schweren Rückschlags gegen Augsburg noch immer drei Punkte vor Düsseldorf und Bremen, stellte Schröder klar.

„Jedes Spiel am Schluss ist extrem schwierig, weil jeder versucht zu punkten und in einer Situation drinsteckt, ob es Europa League und Champions League oder der Abstandskampf ist“, so Beierlorzer.

Die einzig gute Nachricht für Mainz kam nach dem Spiel aus dem Krankenhaus. Der bei einem Kopfballduell in der 17. Minute mit dem Kopf auf den Rasen geprallte Taiwo Awoniyi ist auf dem Weg der Besserung. Er ist bei Bewusstsein, hat eine schwere Gehirnerschütterung und muss vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. dpa

