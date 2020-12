Kellerduell auf der Alm

Mainz.Trainer Jan-Moritz Lichte (Bild) vom FSV Mainz 05 hat vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld klar gemacht, unter welchem Zeichen die Partie steht. „Das ist Abstiegskampf“, sagte Lichte am Donnerstag. „Auch wenn dieses Wort am zehnten Spieltag nicht gerne in den Mund genommen wird, aber es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht gut gestartet sind.“

Die Rheinhessen stehen nach drei Spielen ohne Niederlage mit fünf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, die Ostwestfalen sind mit einem Zähler weniger Vorletzter. „Wir wollen uns das positive Gefühl holen, das man nach Siegen hat“, sagte Lichte.

Von einer richtungsweisenden Bedeutung der Begegnung will er allerdings nichts wissen: „Selbst wenn wir gewinnen sollten wird es nicht so sein, dass wir einen Gang zurückschalten können.“ Verzichten müssen die Mainzer auf die verletzten Levin Öztunali, Phillipp Mwene und Ádám Szalai. dpa (Bild: dpa)

