Kerber trennt sich von Trainer

Berlin.Gut zwei Wochen nach ihrem enttäuschenden Zweitrunden-Aus in Wimbledon hat sich Tennisspielerin Angelique Kerber von ihrem Trainer Rainer Schüttler getrennt. „Wenn man vorwärts strebt, ist es niemals leicht, etwas zu verändern – besonders wenn du mit großartigen Menschen wie Rainer arbeitest“, schrieb die 31-Jährige am Freitag auf Twitter. „Aber für den Moment haben wir entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Neustart ist.“ Schüttler sei „zu einem Freund geworden“, betonte Kerber, „und ich bin ihm dankbar für seine harte Arbeit & die Hingabe in den vergangenen Monaten.“

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel hatte bereits nach ihrem Wimbledon-Triumph 2018 ihren Trainer gewechselt: Schüttler folgte auf Wim Fissette. Nach dem Wimbledon-Aus flog Kerber wie erwartet auch aus den Top Ten der Weltrangliste. dpa

