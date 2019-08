Kiel bestraft KSC-Fehler eiskalt

Düsseldorf.Nach der Niederlage gegen Holstein Kiel und der verpassten Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga war die Laune beim Karlsruher SC schlecht. „Es ärgert mich, dass wir wieder unkonzentriert waren und ein Tor so kurz vor der Pause bekommen haben“, monierte Trainer Alois Schwartz nach dem 1:2 (1:1) am Sonntag in Kiel. Nach Siegen in den beiden ersten Partien war es die erste Saisonniederlage für den Aufsteiger.

Vor 11 000 Zuschauern erzielte Jae-Sung Lee (45., 64. Minute) die Tore zum ersten Saisonsieg der Kieler. Die Führung durch Lukas Grozurek (17.) reichte am Ende nicht zum Punktgewinn der Gäste, die in der Tabelle nun zumindest bis Montag hinter das Führungsduo Hamburger SV und VfB Stuttgart auf Rang drei rutschten.

„Diese Niederlage ist verdammt ärgerlich und auch unnötig. Wir bekommen kurz vor der Halbzeit den Ausgleich, danach ist das Spiel gekippt“, sagte Innenverteidiger David Pisot. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019