Klare Ansage von Flick

Bayern-Trainer Hansi Flick mit dem Champions-League-Pokal. © dpa

München.Den silbern glänzenden Henkelpott lieferte Hansi Flick höchstpersönlich mit einem strahlenden Lächeln im Museum des FC Bayern ab. Braun gebrannt und auch schon wieder auf neue Ziele fokussiert präsentierte sich der Münchner Triple-Coach am Mittwoch hoch oben in der Allianz Arena, wo er die Champions-League-Trophäe neben Meisterschale und DFB-Pokal in einer Glasvitrine platzierte. Nach 14 Tagen Urlaub im Anschluss an das 1:0 im Finale gegen Paris in Lissabon, die auch Flick als eigentlich zu kurz empfand, geht der Blick wieder nach vorn. Und Flick gab ein Versprechen ab: Zurücklehnen werden sich die Münchner nicht. „Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft Probleme hat mit der Motivation. Die Spieler, die beim FC Bayern München spielen, die wollen Erfolg, die wollen auch den Erfolg bestätigen“, verkündete Flick.

Die Bayern steigen nach zwei Corona-Tests an diesem Freitag ins Teamtraining ein. Das DFB-Pokalspiel gegen die Amateure des 1. FC Düren wurde in den Oktober verlegt. Diesen Monat sehnt Flick herbei. Erst am 5. Oktober endet die Transferfrist. Und damit eine Phase der Ungewissheit. „Ich will erstmal abwarten, welchen Kader ich zur Verfügung habe und dann schauen, wie wir unsere neue Marschrichtung ausgeben“, sagte Flick.

„Haben Qualität verloren“

Weg sind bereits die Leihspieler Ivan Perisic, Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola. „Es ist jetzt so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen“, so Flick. Die Personalsituation besorgt den Coach, der sich im „regen Austausch“ mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic befindet. „Die Situation ist nicht ganz einfach. Wir haben Qualität verloren. Wir wissen nicht, welcher Spieler uns eventuell noch verlässt, wer dazu kommt“, sagte Flick. Für ihn steht fest, dass „wir nachlegen, wenn wir Qualität verlieren“ sollten.

Neuzugang Leroy Sané lobte er für gute Offensivaktionen: „Das mit Ball war schon sehr vielversprechend.“ Der Trainer richtete aber zwei klare Botschaften an den Flügelstürmer: „Was er gezeigt hat in Ansätzen, erwarte ich über 90 Minuten.“ Und er teilte dem Angreifer gleich mal mit, dass der Triple-Erfolg 2020 gerade auch auf defensiver Hingabe der gesamten Elf beruhte: „Bei uns geht es auch gegen den Ball sehr intensiv weiter. Das ist eine Sache, die er einbringen muss. Das erwarte ich auch von ihm.“ dpa

