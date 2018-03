Klarer Sieg als Energiequelle

Anzeige

„In der Konstanz liegt derzeit die Krux. Wir müssen es wieder hinkriegen, auch enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen“, sagte Hasenhüttl. Der ein Jahr jüngere österreichische Stöger-Landsmann musste mit seiner Mannschaft schon 17 Punkte herschenken nach einer Führung in dieser Saison. Die Frage nach der Mentalität der Spieler wurde laut. Man müsse auch mal die Arbeitshandschuhe anziehen, forderte der für seinen unermüdlichen Einsatz bekannte Angreifer Yussuf Poulsen. „Nur Fußball geht auch nicht, man muss auch den Kampf annehmen“, meinte Hasenhüttl vor dem Spiel.

Am besten schön spielen, klar gewinnen. Das wäre die Wunschvorstellung beider Trainer. Bei den Borussen herrscht in der Offensive leichte Entspannung. Jadon Sancho und Maximilian Philipp stehen vor der Rückkehr in den Kader. Bei RB sind Konrad Laimer und Naby Keita wieder einsatzbereitet. Hasenhüttl kann seine beste Elf auf den Rasen der Leipziger Arena schicken, in der die Sachsen am 10. September 2016 mit einem 1:0 gegen die Dortmunder ihren ersten Sieg nach dem rasanten Aufstieg in die Bundesliga schafften. Richtungweisend war auch das Hinspiel in dieser Saison. Der BVB verlor 2:3, es war der Beginn einer Negativserie, die Peter Bosz den Posten kostete. Sein Nachfolger wurde Stöger.

Unabhängig von der Brisanz des Verfolger-Duells hat die Deutsche Fußball-Liga die letzten beiden Montagsspiele festgesetzt: RB gegen Bayer Leverkusen am 9. April sowie Mainz 05 gegen den SC Freiburg am 16. April. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB muss dagegen am Sonntag, 15. April, ausgetragen werden, obwohl die Dortmunder als Europa-League-Teilnehmer eigentlich der erste Kandidat für den Montagabend-Termin waren. Aber zum einen bestanden nach Angaben der DFL die Sicherheitsorgane auf einer Ansetzung dieser brisanten Partie am Sonntag (15.30 Uhr). Zum anderen müssen die Schalker bereits am 18. April wieder im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt antreten, so dass der Montagabend allein für sie als Termin nicht infrage kam.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018